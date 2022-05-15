BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Güven Yalçın Valerien Ismael'le görüştü! İşte son durum

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta en çok merak edilen konulardan biri de kontratı biten isimler...
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta en çok merak edilen konulardan biri de kontratı biten isimler...
Beşiktaş'ta sözleşmesi biten oyuncular arasında yer alan Güven Yalçın, teknik direktör Valerien Ismael ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Sabah'ta yer alan habere göre 23 yaşındaki genç forvet, birebir yapılan mini toplantıda, şunları söyledi:
Takımda kalmak istiyorum, sizinle birlikte gelişeceğime inanıyorum.
Onayınız olursa yoluma Beşiktaş'ta devam etmeyi düşünüyorum.
Yönetim, Ismael'in olumlu görüş bildirdiği Güven'le son kez masaya oturacak.
Yıllık ücret konusunda oyuncunun talep ettiği rakamla, Beşiktaş'ın önerdiği rakam arasında 300 bin euro'luk fark olduğu belirtildi.
Bu sezon 32 karşılaşmada görev alan Güven Yalçın, 6 gol atarken 3 de asist yaptı.
23 yaşındaki genç futbolcu 18 Ocak 1999 tarihinde Düsseldorf'ta dünyaya geldi.
Kariyerine Benrath altyapısında başlayan Güven, oradan Bayer Leverkusen altyapısına geçti.
2016'da Bayer Leverkusen A takımı ile sözleşme imzaladı.
2018'de ise Beşiktaş'a transfer oldu.
Genç forvet, 2021'in devre arası transfer döneminde İtalyan ekibi Lecce'ye kiralandı.
Yarım sezonun ardından Beşiktaş'a dönen Güven Yalçın, siyah-beyazlılarda çıktığı toplam 100 maçta 20 gole imzasını attı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 3 milyon euro civarında...