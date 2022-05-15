Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Güven Yalçın Valerien Ismael'le görüştü! İşte son durum

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Güven Yalçın Valerien Ismael'le görüştü! İşte son durum

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de umduğu gibi bir sezon geçiremeyen Beşiktaş, yeni sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor. Takımdaki geleceği merak edilen Güven Yalçın, teknik direktör Valerien Ismael'le görüştü. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 08:35
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Güven Yalçın Valerien Ismael'le görüştü! İşte son durum

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta en çok merak edilen konulardan biri de kontratı biten isimler...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Güven Yalçın Valerien Ismael'le görüştü! İşte son durum

Beşiktaş'ta sözleşmesi biten oyuncular arasında yer alan Güven Yalçın, teknik direktör Valerien Ismael ile bir görüşme gerçekleştirdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Güven Yalçın Valerien Ismael'le görüştü! İşte son durum

Sabah'ta yer alan habere göre 23 yaşındaki genç forvet, birebir yapılan mini toplantıda, şunları söyledi:

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Güven Yalçın Valerien Ismael'le görüştü! İşte son durum

Takımda kalmak istiyorum, sizinle birlikte gelişeceğime inanıyorum.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Güven Yalçın Valerien Ismael'le görüştü! İşte son durum

Onayınız olursa yoluma Beşiktaş'ta devam etmeyi düşünüyorum.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Güven Yalçın Valerien Ismael'le görüştü! İşte son durum

Yönetim, Ismael'in olumlu görüş bildirdiği Güven'le son kez masaya oturacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Güven Yalçın Valerien Ismael'le görüştü! İşte son durum

Yıllık ücret konusunda oyuncunun talep ettiği rakamla, Beşiktaş'ın önerdiği rakam arasında 300 bin euro'luk fark olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Güven Yalçın Valerien Ismael'le görüştü! İşte son durum

Bu sezon 32 karşılaşmada görev alan Güven Yalçın, 6 gol atarken 3 de asist yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Güven Yalçın Valerien Ismael'le görüştü! İşte son durum

23 yaşındaki genç futbolcu 18 Ocak 1999 tarihinde Düsseldorf'ta dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Güven Yalçın Valerien Ismael'le görüştü! İşte son durum

Kariyerine Benrath altyapısında başlayan Güven, oradan Bayer Leverkusen altyapısına geçti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Güven Yalçın Valerien Ismael'le görüştü! İşte son durum

2016'da Bayer Leverkusen A takımı ile sözleşme imzaladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Güven Yalçın Valerien Ismael'le görüştü! İşte son durum

2018'de ise Beşiktaş'a transfer oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Güven Yalçın Valerien Ismael'le görüştü! İşte son durum

Genç forvet, 2021'in devre arası transfer döneminde İtalyan ekibi Lecce'ye kiralandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Güven Yalçın Valerien Ismael'le görüştü! İşte son durum

Yarım sezonun ardından Beşiktaş'a dönen Güven Yalçın, siyah-beyazlılarda çıktığı toplam 100 maçta 20 gole imzasını attı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Güven Yalçın Valerien Ismael'le görüştü! İşte son durum

Oyuncunun güncel piyasa değeri 3 milyon euro civarında...

DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe yeni golcüsünü İtalya'da buldu! Jorge Jesus istedi, harekete geçiliyor...
Babası bildiği kişi gerçek babasının katili çıktı! 48 yıl sonra öğrendiği gerçekle şoka girdi
Transfer sürprizi! Callejon Süper Lig devine
G.Saray'a İsviçre'den sürpriz hoca adayı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman?
Kartal'ın stoper hedefi Ozan Kabak!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Kanal D CANLI İZLE (HD) - Kanal D YAYIN AKIŞI / KANAL D CANLI İZLE📺
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE📺
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Konyaspor - Hatayspor maçı ne zaman? Konyaspor - Hatayspor maçı ne zaman? 07:57
G.Saray'dan flaş karar! Falcao detayı... G.Saray'dan flaş karar! Falcao detayı... 07:53
Giresunspor - Başakşehir maçı ne zaman? Giresunspor - Başakşehir maçı ne zaman? 07:52
Kasımpaşa - Antalyaspor maçı ne zaman? Kasımpaşa - Antalyaspor maçı ne zaman? 07:45
Fenerbahçe - Karagümrük maçı ne zaman? Fenerbahçe - Karagümrük maçı ne zaman? 07:41
Alanyaspor - Gaziantep maçı ne zaman? Alanyaspor - Gaziantep maçı ne zaman? 07:37
Daha Eski
Trabzonspor - Altay maçı ne zaman? Trabzonspor - Altay maçı ne zaman? 07:32
Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman? Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman? 07:27
Eşi benzeri yok Eşi benzeri yok 06:29
Roma evinde puan bıraktı! Roma evinde puan bıraktı! 01:41
Bordo-mavi destan Bordo-mavi destan 01:35
Lille 3 puanı 3 golle aldı! Lille 3 puanı 3 golle aldı! 01:32