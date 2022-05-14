Kayserispor - Yeni Malatya maçı canlı izle

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Yeni Malatya karşı karşıya geliyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has oynanan müsabakada Cihan Aydın düdük çalıyor.
KAYSERİSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kayserispor - Malatyaspor maçı 14 Mayıs günü saat 19:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor. Maçı ise hakem Cihan Aydın yönetiyor.
KAYSERİSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ
Kayserispor : Cenk, Kolovetsios, Uğur, İlhan, Yasir, Gökhan, Emrah, İbrahim, Ramazan, Campanharo, Mustafa
Yeni Malatyaspor : Eyüp, Awuku, Campi, Barış, Umut, Buğra, Hafez, Atakan, Tetteh, Mert, Kerem