Haberler Süper Lig Kayserispor - Yeni Malatya maçı canlı izle

Kayserispor - Yeni Malatya maçı canlı izle

Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Cihan Aydın yönettiği müsabakada Kayserispor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşıyor. Ligden düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor prestij maçına çıkarken Kayserispor da 3 puan için sahada olacak. Karşılaşmanın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 19:00
Kayserispor - Yeni Malatya maçı canlı izle

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Yeni Malatya karşı karşıya geliyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has oynanan müsabakada Cihan Aydın düdük çalıyor.

KAYSERİSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Malatyaspor maçı 14 Mayıs günü saat 19:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor. Maçı ise hakem Cihan Aydın yönetiyor.

KAYSERİSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ

Kayserispor : Cenk, Kolovetsios, Uğur, İlhan, Yasir, Gökhan, Emrah, İbrahim, Ramazan, Campanharo, Mustafa

Yeni Malatyaspor : Eyüp, Awuku, Campi, Barış, Umut, Buğra, Hafez, Atakan, Tetteh, Mert, Kerem

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