Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan taraftara mesaj! "Hiçbir zaman..."

Trabzon'da şampiyonluk kutlamaları devam ederken bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Tarihimizde yaşadığımız en mutlu günlerden birisi. Bu camia her şeyin en güzelini hak ediyor. Yıllarca sabırla beklediler. İçlerindeki aidiyet duygusu hiçbir zaman sönmedi. Bu takımın bu kadar taraftarı olduğunun Türkiye bile farkında değildi." dedi.

Geçmişte yaptıkları hatalardan ders alarak bugünlere geldiklerinin altını çizen Ağaoğlu, "Geçmişte yaptığımız hatalardan çok ders aldık." Hiçbir zaman kendi yanlışlarımızın, hatalarımızın yaratmış olduğu olumsuzlukları kişilerin veya kulüplerin üzerinde okumadık. İnadıyla, karakteriyle ve farklılığıyla şampiyon Trabzonspor." ifadelerini kullandı.