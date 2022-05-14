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Beşiktaş'ta Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı!

Spor Toto Süper Lig’in 37'nci haftasında Göztepe deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta hazırlıklar tamamlandı. Siyah-beyazlı ekip, Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerine Ismael yönetiminde yaptığı basına kapalı antrenman ile zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını noktalayarak İzmir yolculuğu için beklemeye geçti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 16:23
Beşiktaş'ta Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki basına kapalı idman, yaklaşık bir saat sürdü. Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.

Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışma ile sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı için bugün saat 18.15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla İzmir'e giderek kampa girecek.

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