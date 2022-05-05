Konyaspor telafi peşinde

Sahasında Fatih Karagümrük'e kaybederek Fenerbahçe'yle çekiştiği ikincilik yarışında yara alan Konyaspor, Antalya deplasmanında bu yenilgiyi telafi etmek istiyor. Yeşil-beyazlılar, mutlak galibiyet parolasıyla hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Dünkü antrenmanı çift kale maçla sonlandıran Konya ekibinde futbolcuların hırslı çalışması, teknik heyeti sevindirdi.
Sahasında Fatih Karagümrük'e kaybederek Fenerbahçe'yle çekiştiği ikincilik yarışında yara alan Konyaspor, Antalya deplasmanında bu yenilgiyi telafi etmek istiyor. Yeşil-beyazlılar, mutlak galibiyet parolasıyla hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Dünkü antrenmanı çift kale maçla sonlandıran Konya ekibinde futbolcuların hırslı çalışması, teknik heyeti sevindirdi.