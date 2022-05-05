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Konyaspor telafi peşinde

Sahasında Fatih Karagümrük'e kaybederek Fenerbahçe'yle çekiştiği ikincilik yarışında yara alan Konyaspor, Antalya deplasmanında bu yenilgiyi telafi etmek istiyor. Yeşil-beyazlılar, mutlak galibiyet parolasıyla hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Dünkü antrenmanı çift kale maçla sonlandıran Konya ekibinde futbolcuların hırslı çalışması, teknik heyeti sevindirdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
Konyaspor telafi peşinde
Sahasında Fatih Karagümrük'e kaybederek Fenerbahçe'yle çekiştiği ikincilik yarışında yara alan Konyaspor, Antalya deplasmanında bu yenilgiyi telafi etmek istiyor. Yeşil-beyazlılar, mutlak galibiyet parolasıyla hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Dünkü antrenmanı çift kale maçla sonlandıran Konya ekibinde futbolcuların hırslı çalışması, teknik heyeti sevindirdi.
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