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Sivas tek attı

Kırmızı-beyazlılar, evinde konuk ettiği Alanyaspor’u 52. dakikada Fayçal Fajr’ın penaltıdan attığı golle yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 06:50
Sivas tek attı

Kırmızı-beyazlılar, evinde konuk ettiği Alanyaspor'u 52. dakikada Fayçal Fajr'ın penaltıdan attığı golle yenerek 3 puanın sahibi oldu
Süper Lig'de üç haftadır galibiyete hasret olan Sivasspor, ilk 4 mücadelesi veren Alanyaspor'u evinde 1-0 mağlup etti. Maça etkili başlayan Alanya 4'te tehlikeli geldi. Oğuz Aydın'ın ceza alanı içi sol çaprazdan şutunda kaleci son anda topu çeldi. 16'da Fajr'ın kornerden direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 33'te Leroy Fer'in ceza yayının gerisinden sert şutunda kaleci Muammer Yıldırım iki hamlede topu kontrol etti. 40'ta Gradel'in vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı. 44'te Yatabare'nin vuruşu kaleyi bulmadı ve ilk yarı 0-0 eşitlikle bitti.

VAR'DAN PENALTI KARARI

52'de Yatabare'nin ceza sahasında düşürülmesile kazanılan pozisyonda VAR incelemesi sonrası penaltı kararı çıktı. Fajr, kalecinin sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. 66'da Borja önemli fırsatı değerlendiremedi. 74'te 'ın vuruşnda defansa çarparak kornere çıktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Sivasspor sahadan 1-0 galip ayrıldı. Yiğidolar bu sonuçla puanını 45'e yükseltti. Üst üste 3. yenilgisini alan Alanyaspor ise 52 puanda kaldı.

SIRADAKİ RAKİP G.SARAY

1-0'lık galibiyetin ardından Sivasspor'un 3 haftalık galibiyet özlemi sona erdi. Farioli yönetimindeki Alanyaspor ise son 3 haftayı puansız kapattı. Sivasspor, 35. haftada Galatasaray'a konuk olurken, Aytemiz Alanyaspor ise lige veda eden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

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