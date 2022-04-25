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Sivasspor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor Alanyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | CANLI İZLE

Sivasspor ile Alanyaspor bu akşam karşı karşıya gelecek. Sivasspor'un Alanyaspor'u sahasında misafir edeceği maç, Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşecek. Peki, Sivasspor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor Alanyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Sivasspor Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri ve hakemi haberimizde...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 08:23 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 08:36
Sivasspor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor Alanyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | CANLI İZLE

Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor ile Alanyaspor Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Sivasspor - Alanyaspor maçı için heyecanlı geri sayım devam ederken; Sivasspor - Alanyaspor maçının saat kaçta olduğu, ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler haberimizde...

SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor - Alanyaspor maçı 20.30'da başlayacak. Maçı, Ümit Öztürk'ün yönetecek.

SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

SİVASSPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Alanyaspor maçı beIN SPORTS HD2'de canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - ALANYASPOR 10. KEZ MÜCADELE EDECEK

Süper Lig´in 34. haftasında karşılaşacak olan Sivasspor ile Alanyaspor, 10. kez birbirlerine rakip olacak. Sivasspor ile Alanyaspor, Süper Lig´in 34. haftasında bu akşam oynanacak olan maçla birlikte 10. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 9 Süper Lig karşılaşmasında Sivasspor 3 kez galibiyet elde ederken, Alanyaspor da sahadan 3 kez 3 puanla ayrıldı ve 3 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda Yiğidolar rakip fileleri 8 kez havalandırırken kalesinde ise 11 gole engel olamadı.

Sivasspor ve Alanya, son olarak bu sezonun ilk yarısında karşılaşmış, maç 1-0 Sivasspor'un galibiyeti ile sona ermişti.
Sivasspor ile Alanyaspor arasında ligde geride kalan 9 maçta alınan skorlar şöyle:

2017-2018 Sezonu
Alanyaspor-Sivasspor: 1-1
Sivasspor-Alanyaspor: 2-2

2018-2019 Sezonu
Sivasspor-Alanyaspor: 1-0
Alanyaspor-Sivasspor: 2-0

2019-2020 Sezonu
Alanyaspor-Sivasspor: 1-1
Sivasspor-Alanyaspor: 1-0

2020-2021 Sezonu
Sivasspor-Alanyaspor: 0-2
Alanyaspor-Sivasspor: 3-1

2021-2022 Sezonu
Alanyaspor-Sivasspor: 0-1
(OS-BM-S)

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