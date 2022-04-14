Son dakika spor haberleri: Turgay Demir'den 3 büyüklere sert eleştiri!

PLAN GÜNÜ KURTARMAK!
Valerien Ismael de bu dönemin ürünü. Tıpkı Galatasaray'daki Torrent ya da F.Bahçe'deki İsmail Kartal gibi... Günü kurtarmak için yapılan hamleler, organizasyonun birçok yerini eksik bırakarak başarı aramak gibi bir çaresizliği yaşatıyor üç büyük kulübün yönetimlerine.
KURTULUŞ ELLERİNDE
Kim, büyük resmi diğerlerinden önce görür ve "sadece" iyi başkan, iyi futbolcu, iyi teknik adam, iyi sponsor aramaktan vaz geçip tüm bunları ve diğer bazı faktörleri bir tencerede kaynatmayı başarırsa kurtuluşa ilk erecek olan o olacaktır. Emirhan, Serdar, Ersin, Altay, Arda, Uğurcan, Abdülkadir Ömür ve daha birçok genç adam, tüm yönetimlere kurtuluşun nerede olduğunu davul, zurna ile anlatmaktadırlar. Tabii anlayana...