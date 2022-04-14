Son dakika spor haberleri: Turgay Demir'den 3 büyüklere sert eleştiri!

ZAFERE GİDEN UZUN YOL Ne sadece başkan, ne sadece futbolcular, ne sadece teknik adamlar... Durum artık çok daha komplike bir organizasyona ihtiyaç duyar hale gelmiş durumda... En tepedeki başkandan, en aşağıdaki malzemeciye, sağlık birimleri, scoud ekipleri, taraftar, medya dahil bir çok faktör iyi bir organizasyonla bir araya getirilebiliyorsa başarıya giden yol açılmış demektir.

BÜYÜKLER DERS ALMADI İşte Trabzonspor bu formülü, yıllarca yapılan hatalardan ders alarak doğru şekilde uyguladığı için bugün ligin zirvesinde yalnızdır. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istisnalar hariç son yıllarda sürekli kaos yaşamalarının sebebi de tam olarak bu denklemi çözememiş olmalarındandır. Kah iyi bir golcüye teslim oldular, kah iyi bir teknik adama, kah taraftara... Tüm faktörleri bir araya getiremediler...