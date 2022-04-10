Süper Lig'den haberler (09.04.2022)

TAKIMA YARDIMCI OLMAK İSTİYORUM

Altay'da kadro dışı bırakılan Marco Paixao, disiplinsiz bir davranışı olmadığını ve kulüpte bu yıl yaşananlara daha önce şahit olmadığını söyledi. Portekizli golcü, kulübün bu karardan dönmesini beklediğini belirterek, takıma yardımcı olmak istediğini ifade etti. Paixao, "4 yıl boyunca herkese örnek olmaya çalıştım. Kaptanlığa yükseldim. 3 kez gol kralı oldum. Takıma yardım etmek istiyorum" diye konuştu.

BAŞAKŞEHİR'DE 4 İSİM SINIRDA

Başakşehir'de Sivasspor maçında Ravil Tagir, Nacer Chadli ve Hasan Ali Kaldırım sakatlıkları dolayısıyla oynayamayacak. Turunculacivertlilerde Mahmut Tekdemir, Hasan Ali Kaldırım, Fredrik Gulbrandsen ve Salih Uçan kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri durumunda haftaya Altay karşılaşmasında forma giyemeyecek.

HENRİQUE'DE YIRTIK ÇIKTI

Sivasspor, Başakşehir maçı öncesi Pedro Henrique'nin sol üst adalesinde yırtık, kaleci Muammer Yıldırım'ın ise sağ alt adalesinde yaygın ödem tespit edildiğini bildirdi. Sakatlığı geçen Ziya Erdal, Moussa Konate ve Samba Camara'nın ise tedavilerinin tamamlandığı, bu 3 futbolcunun takımla çalışmalara başladığı aktarıldı. 5 ismin dışında Leke James ve Olarenwaju Kayode de Başakşehir maçında olmayacak.

MULEKA 8 MAÇTA 7. GOLÜNÜ ATTI

Kasımpaşa'nın devre arasında Standart Liege'den getirdiği Jackson Muleka 8 maçta 7 gol atarak müthiş bir performans çizdi. Alanya (2- 2), F.Bahçe (1-2), Malatya (2-0), Gaziantep (2-1) ve Karagümrük (2-3) ağlarını 1'er kez sarsan Muleka, deplasmanda 3-2 kazanılan Göztepe maçında ise 2 gol attı. 24 yaşındaki Kongolu'nun satın alma opsiyonu var.