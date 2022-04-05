Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu "Nihat Bey'in (Özdemir) istifasına biz de şaşırdık. Böyle bir şey beklemiyordum. Naklen yayın ile geldiğimiz süreci tartıştık, Federasyon Başkanı ayrıldı. Servet Bey (Yardımcı) ile tekrar bir araya geldik. Anladığım kadarıyla 1-2 ay içinde olağanüstü genel kurula gidilecek, Nihat Bey çok çalıştı, çok yoruldu. Bizden helallik istedi. Benim hakkım helal olsun. Çok şeylerle uğraştı" diye konuştu. Ağaoğlu adının TFF başkanlığı ile birlikte anılmasıyla ilgili soruya ise net yanıt verdi: Aday değilim.