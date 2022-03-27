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Kaos kararı

13 hakem ile yollarını ayıran MHK’nin kararını Tahkim bozdu. 5’e karşı 2 oyla alınan bu karar Türk futbolunda yeni bir krizin kapılarını açtı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2022 Pazar 06:50
Kaos kararı

Tahkim Kurulu, görevden alınan Süper Lig hakemleri ve gözlemcilerin itirazlarını kabul ederek, MHK tarafından verilen kararı bozdu. Merkez Hakem Kurulu, 8 Mart'ta 13 Süper Lig hakemine sezonun geri kalan bölümünde görev verilmeyeceğini açıklamış, görevden alınan hakem ve gözlemciler, konuyu Tahkim'e taşımıştı. MHK Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun da katıldığı dün görülen davada; Tahkim, kararın kaldırılmasını oy çokluğu ile kabul etti.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Hakem ve gözlemcilerin itirazlarını dile getirdiği duruşma saat 17.30 sularında sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in "Hakemlerle ilgili kararı oybirliği ile aldık. Kararımız kesindir" demesine rağmen Tahkim Kurulu dün aldığı karar tam bir kaos oluşturmuş durumda. Kararın bozulmasıyla birlikte bu hakemler, görev verilmesi halinde kalan maçlarda görev alabilecekler. MHK'nin bu hakemlere kalan 8 haftada görev verip vermeyeceği belirsiz.

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