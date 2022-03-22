Beşiktaş ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi!

"Yeni Malatyaspor Kulübü'nün 19.03.2022 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor- Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
Yeni Malatyaspor Kulübü futbolcusu Sadık Çiftpınar'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.03.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Göztepe Kulübü'nün 19.03.2022 tarihinde oynanan Göztepe -Aytemiz Alanyaspor Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Beşiktaş Kulübü'nün 19.03.2022 tarihinde oynanan Beşiktaş - Hatayspor Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Gaziantep Futbol Kulübü Kulübü'nün 20.03.2022 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü - Galatasaray Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Fenerbahçe Kulübü'nün 20.03.2022 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Konyaspor Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
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