Haberler Süper Lig Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan MHK'ya tepki! "Kararı desteklemiyoruz"

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan MHK'ya tepki! "Kararı desteklemiyoruz"

Kulüpler Birliği, yayın ihalesi ve MHK'nın son kararlarını görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, toplantıdan çıkarken yaptığı açıklamada, MHK'nin 13 hakem hakkında verdiği karara tepki gösterdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 16:23 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 16:50
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan MHK'ya tepki! "Kararı desteklemiyoruz"

Kulüpler Birliği, yayın ihalesi ve MHK'nın son kararları gündemiyle olağanüstü toplandı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, toplantıdan çıkarken yaptığı açıklamada, MHK'nın 13 hakem hakkında verdiği karara tepki gösterdi.

İşte o açıklama:

Başakşehir kulübü olarak hakemler için alınan bu kararı desteklemediğimi belirtiyorum. Federasyona bazı sorularımı ilettim. Zamanlama olarak doğru bir karar değil.

Bizler isimleri değil, sistemleri tartışıyoruz. Biz sorularımızı sorduk ve cevaplarını bekliyoruz.

MHK'nin sağlam bir yapıya oturması gerekiyor. Bu yapının iyileştirilmesi için bir komisyon kuruldu ve danışman tayin edildi. David Elleray, dünya futbolunun kurallarını uygulayan, görüş alınan bir kişi. Raporunu bekliyoruz. O rapor gelmeden bir karar alınmasını doğru bulmadığımızı söyledik.

Bu kararın alınması sayesinde artık maçlar dört dörtlük mü yönetilecek? Kalan hakemler içerisinde performansı düşük olanlar yok mu?

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