Hiçbir şey bitmedi!

Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlarla ligin dibine demir atan Yeni Malatyaspor son olarak Cihat Arslan'ı göreve getirmişti. Arslan, çıktığı ilk maçta ligin kaliteli temsilcisi Adana Demir'i 1-0 mağlup etmeyi başardı. Malatya'da galibiyet sonrası yüzler gülerken, Cihat Arslan camiaya umut dağıttı. Ligin bitimine 10 maçları kaldığını hatırlatan Arslan, "Arka arkaya Altay ve Kasımpaşa ile oynayacağız. Maçlarımızı kazanarak neler olacağını göreceğiz. Bizim için Adana maçı çok duygusal geçti. bir hasta komaya girmeye yakın tepki verirse iyiye doğru artık iyileşme süreci başlar. Yani takım bunu istedi diye düşünüyorum, yani çocuklar bunun tepkisini verdi. Bu çok değerli bir şey. İnşallah bunun üstüne bir şey inşa edebiliriz" dedi.