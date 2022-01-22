Haberler Süper Lig Başakşehir - Göztepe maçı CANLI izle! Başakşehir Göztepe maçı canlı anlatım

Başakşehir - Göztepe maçı CANLI izle! Başakşehir Göztepe maçı canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Başakşehir sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Emre Belözoğlu yönetiminde ilk yenilgisini geçtiğimiz hafta Kayserispor deplasmanında alan turuncu-lacivertliler, rakibini mağlup ederek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Son 3 maçını kazanan Göztepe ise iyi gidişatını sürdürmeyi amaçlıyor. Başakşehir - Göztepe maçının canlı anlatımı ve maçla ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 18:59
Başakşehir - Göztepe maçı CANLI izle! Başakşehir Göztepe maçı canlı anlatım

Başakşehir ile Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında kozlarını paylaşıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede Arda Kardeşler düdük çalıyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Erdinç Sezartam ve Süleyman Özay yapıyor.

İLK 11'LER
Başakşehir: Muhammed, Caicara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Tolga, Mahmut, Ömer Ali, Berkay, Chadli, Okaka

Göztepe: İrfan Can, Murat, Angel, Atınç, Arslanagic, Moubandje, Obinna, Yalçın, Halil, Ndiaye, Jahovic

BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?
Başakşehir'in sahasında Göztepe'yi ağırladığı karşılaşma 19.00'da başladı. Zorlu müsabaka beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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