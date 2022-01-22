Başakşehir - Göztepe maçı CANLI izle! Başakşehir Göztepe maçı canlı anlatım

Başakşehir ile Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında kozlarını paylaşıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede Arda Kardeşler düdük çalıyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Erdinç Sezartam ve Süleyman Özay yapıyor.
İLK 11'LER
Başakşehir: Muhammed, Caicara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Tolga, Mahmut, Ömer Ali, Berkay, Chadli, Okaka
Göztepe: İrfan Can, Murat, Angel, Atınç, Arslanagic, Moubandje, Obinna, Yalçın, Halil, Ndiaye, Jahovic
BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?
Başakşehir'in sahasında Göztepe'yi ağırladığı karşılaşma 19.00'da başladı. Zorlu müsabaka beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.