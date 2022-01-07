Son dakika spor haberleri... İşte Süper Lig'den Afrika Kupası'na giden isimler!

Yukatel Kayserispor'da ligin ilk yarısında 9 gole imza atan Mame Thiam takımı adına çok önemli bir eksik olacakken, küme düşme hattının son sırasından kurtulmak isteyen Yeni Malatyaspor ise golcüsü Benjamin Tetteh'den ayrı kalacak.

TURNUVA 7 TAKIMI ETKİLEMEYECEK

Afrika Uluslar Kupası'na önceki yıllarda birçok oyuncusunu gönderen Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu kez bu turnuva nedeniyle oyuncularından ayrı kalmayacak. Diğer yandan Antalyaspor, Kasımpaşa, Rizespor, Göztepe ve Konyaspor da turnuvadan etkilenmeyecek olan takımlar arasında yer alıyor.