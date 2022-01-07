Son dakika spor haberleri... İşte Süper Lig'den Afrika Kupası'na giden isimler!

Kamerun'da düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'nda karşılaşmalar, 9 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında oynanacak. Şampiyona, Süper Lig'de bazı takımları olumsuz etkileyecek. Şampiyonluk yarışında ve küme düşme hattında kritik mücadelelerde takımlarından ayrı kalacak futbolcular, Süper Lig'de dengeleri değiştirebilir
Şampiyonluk yarışında rakipleriyle arasındaki puan farkını açan Trabzonspor'da Djaniny, önce aday kadroya dahil edilirken, sonrasında sakatlığından dolayı kadrodan çıkartıldı ve Trabzon'a geri döndü. Oyuncu geri dönmüş de olsa bordo-mavililer, sakatlığından dolayı Djaniny'den yoksun kalacak.
Öte yandan Trabzonspor'la arasındaki puan farkını en aza indirmek isteyen Galatasaray'da ise Mbaye Diagne'nin sakatlığı ve Mostafa Mohamed'in turnuvaya davet edilmesi dolayısıyla gol yollarında sıkıntı çekilecek.