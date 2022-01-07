Haberler Süper Lig Son dakika spor haberleri... İşte Süper Lig'den Afrika Kupası'na giden isimler!

Son dakika spor haberleri... İşte Süper Lig'den Afrika Kupası'na giden isimler!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig ekipleri ligin ikinci yarısında Afrika Uluslar Kupası'na gönderdiği oyuncularından yoksun başlıyor. Ligde 7 ekip ise turnuvadan etkilenmedi. İşte Süper Lig'den Afrika Uluslar Kupası'na giden o isimler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2022 Cuma 13:51
Son dakika spor haberleri... İşte Süper Lig'den Afrika Kupası'na giden isimler!

Kamerun'da düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'nda karşılaşmalar, 9 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında oynanacak. Şampiyona, Süper Lig'de bazı takımları olumsuz etkileyecek. Şampiyonluk yarışında ve küme düşme hattında kritik mücadelelerde takımlarından ayrı kalacak futbolcular, Süper Lig'de dengeleri değiştirebilir

Son dakika spor haberleri... İşte Süper Lig'den Afrika Kupası'na giden isimler!

Şampiyonluk yarışında rakipleriyle arasındaki puan farkını açan Trabzonspor'da Djaniny, önce aday kadroya dahil edilirken, sonrasında sakatlığından dolayı kadrodan çıkartıldı ve Trabzon'a geri döndü. Oyuncu geri dönmüş de olsa bordo-mavililer, sakatlığından dolayı Djaniny'den yoksun kalacak.

Son dakika spor haberleri... İşte Süper Lig'den Afrika Kupası'na giden isimler!

Öte yandan Trabzonspor'la arasındaki puan farkını en aza indirmek isteyen Galatasaray'da ise Mbaye Diagne'nin sakatlığı ve Mostafa Mohamed'in turnuvaya davet edilmesi dolayısıyla gol yollarında sıkıntı çekilecek.

Son dakika spor haberleri... İşte Süper Lig'den Afrika Kupası'na giden isimler!

Yukatel Kayserispor'da ligin ilk yarısında 9 gole imza atan Mame Thiam takımı adına çok önemli bir eksik olacakken, küme düşme hattının son sırasından kurtulmak isteyen Yeni Malatyaspor ise golcüsü Benjamin Tetteh'den ayrı kalacak.

Son dakika spor haberleri... İşte Süper Lig'den Afrika Kupası'na giden isimler!

TURNUVA 7 TAKIMI ETKİLEMEYECEK

Afrika Uluslar Kupası'na önceki yıllarda birçok oyuncusunu gönderen Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu kez bu turnuva nedeniyle oyuncularından ayrı kalmayacak. Diğer yandan Antalyaspor, Kasımpaşa, Rizespor, Göztepe ve Konyaspor da turnuvadan etkilenmeyecek olan takımlar arasında yer alıyor.

Son dakika spor haberleri... İşte Süper Lig'den Afrika Kupası'na giden isimler!

Süper Lig'den Afrika Uluslar Kupası'na 13 takımdan toplam 21 futbolcu davet edildi. Takımlar en az 3 maç futbolcularından yararlanamayacak. Turnuvaya davet edilen isimler ise şöyle:

Son dakika spor haberleri... İşte Süper Lig'den Afrika Kupası'na giden isimler!

HATAYSPOR

Adama Traore (Mali), Munir El Kajoui (Fas), Ayoub El Kaabi (Fas)

Son dakika spor haberleri... İşte Süper Lig'den Afrika Kupası'na giden isimler!

GALATASARAY

Mostafa Mohamed (Mısır), Sofiane Feghouli (Cezayir)

Son dakika spor haberleri... İşte Süper Lig'den Afrika Kupası'na giden isimler!

TRABZONSPOR

Evrard Kouassi (Fildişi Sahili)

Son dakika spor haberleri... İşte Süper Lig'den Afrika Kupası'na giden isimler!

ALANYASPOR

Famara Diedhiou (Senegal), Chidozie Awaziem (Nijerya)

Son dakika spor haberleri... İşte Süper Lig'den Afrika Kupası'na giden isimler!

ALTAY

A.Yasser Rayan (Mısır), Andre Poko (Gabon)

Son dakika spor haberleri... İşte Süper Lig'den Afrika Kupası'na giden isimler!

SİVASSPOR

Max Gradel (Fildişi Sahili), Faycal Fajr (Fas)

Son dakika spor haberleri... İşte Süper Lig'den Afrika Kupası'na giden isimler!

GİRESUNSPOR

Hamidou Traore (Mali), Souleymane Doukara (Moritanya)

Son dakika spor haberleri... İşte Süper Lig'den Afrika Kupası'na giden isimler!

KARAGÜMRÜK

Ahmed Musa (Nijerya)

Son dakika spor haberleri... İşte Süper Lig'den Afrika Kupası'na giden isimler!

ADANA DEMİRSPOR

Simon Deli (Fildişi Sahili)

Son dakika spor haberleri... İşte Süper Lig'den Afrika Kupası'na giden isimler!

KAYSERİSPOR

Mame Thiam (Senegal)

Son dakika spor haberleri... İşte Süper Lig'den Afrika Kupası'na giden isimler!

BAŞAKŞEHİR

Carlos Ponck (Yeşil Burun Adaları)

Son dakika spor haberleri... İşte Süper Lig'den Afrika Kupası'na giden isimler!

YENİ MALATYASPOR

Benjamin Tetteh (Gana), Oussama Haddadi (Tunus)

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