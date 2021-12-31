Haberler Süper Lig Süper Lig ve A Klasman hakemliğine terfi eden hakemler belli oldu

Süper Lig ve A Klasman hakemliğine terfi eden hakemler belli oldu

Merkez Hakem Kurulu'nun hakem havuzunu genişletme çalışmaları çerçevesince Süper Lig ve A Klasman Hakemliğine terfi eden hakemler belirlendi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2021 Cuma 17:45
Süper Lig ve A Klasman hakemliğine terfi eden hakemler belli oldu

Merkez Hakem Kurulu'nun hakem havuzunu genişletme çalışmaları çerçevesince Süper Lig ve A Klasman Hakemliğine terfi eden hakemler belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yapılan açıklamada; Kadir Sağlam (Ankara), Mustafa Kürşad Filiz (İstanbul) ve Çağatay Altay (İstanbul) Spor Toto Süper Lig'e terfi eden hakemler oldu.

Spor Toto 1. Lig'e terfi eden hakemlerin ise, Tarık Güldal (Adana), Eren Özyemişcioğlu (Aydın), Adnan Deniz Kayatepe (Balıkesir), Mehmet Türkmen (İstanbul), Ozan Ergün (İstanbul), Can Cengiz (İstanbul), Reşat Onur Coşkunses (İzmir), Adem Cinek (Ordu), Muhammet Ali Metoğlu (Rize), Yusuf Ziya Gündüz (Sivas) olduğu ifade edildi.

DİĞER
Mine Tugay dekolteli elbisesiyle sosyal medyaya yine damga vurdu! Ünlü oyuncu Mine Tugay yine çok konuşuldu!
Arnavutköy'de kontrolden çıkan araç karşı şeride geçti! Bir başka otomobille kafa kafaya çarpıştı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor