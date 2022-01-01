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GALATASARAY HABERİ: Aslan'da yaprak dökümü! İşte gönderilecek isimler... (GS spor haberi)

Süper Lig'de beklenilen performansı gösteremeyen Galatasaray, ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürürken bir yandan da takım ayrılacak isimleri belirledi. Aslan’da beklentileri karşılayamayan Yedlin gidiyor Fatih Öztürk de Adana Demir’e imza atmaya hazır. İşte tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
GALATASARAY HABERİ: Aslan'da yaprak dökümü! İşte gönderilecek isimler... (GS spor haberi)

Galatasaray'da sezon başından bu yana başlayan kadro değişimi devre arasında da sürecek. Geçen yıl ocak ayında takıma katılan DeAndre Yedlin beklentilerin çok uzağında kaldı. ABD'li sağ bek ile yolların kesin olarak ayrılacağı bu yüzden son haftalarda Oğulcan Çağlayan'ın bu mevkide oynadığı öğrenildi. Sarıkırmızılılarda ikinci ayrılık ise kaleci Fatih Öztürk'le olacak. Tecrübeli eldivenin alacaklarını bırakıp, Adana Demirspor'a imza atacağı öğrenildi. Yedlin, Galatasaray'da 34 maça çıkarken 1 gol, 1 asistle oynadı. Fatih Öztürk ise 12 maçta boy gösterirken 9 gol yedi ve 5 maçta kalesini kapattı. 35 yaşındaki Fatih ve 28 yaşındaki Yedlin'in ayrılmasıyla takım biraz daha gençleşmiş olacak.

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