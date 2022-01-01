GALATASARAY HABERİ: Aslan'da yaprak dökümü! İşte gönderilecek isimler... (GS spor haberi)

Galatasaray'da sezon başından bu yana başlayan kadro değişimi devre arasında da sürecek. Geçen yıl ocak ayında takıma katılan DeAndre Yedlin beklentilerin çok uzağında kaldı. ABD'li sağ bek ile yolların kesin olarak ayrılacağı bu yüzden son haftalarda Oğulcan Çağlayan'ın bu mevkide oynadığı öğrenildi. Sarıkırmızılılarda ikinci ayrılık ise kaleci Fatih Öztürk'le olacak. Tecrübeli eldivenin alacaklarını bırakıp, Adana Demirspor'a imza atacağı öğrenildi. Yedlin, Galatasaray'da 34 maça çıkarken 1 gol, 1 asistle oynadı. Fatih Öztürk ise 12 maçta boy gösterirken 9 gol yedi ve 5 maçta kalesini kapattı. 35 yaşındaki Fatih ve 28 yaşındaki Yedlin'in ayrılmasıyla takım biraz daha gençleşmiş olacak.