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Fenerbahçe'de Afyonspor maçında sınıfta kaldılar! Burak Kapacak...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Afyonspor'u evinde ağırlarken, uzatmalarda attığı gollerle turladı. Sarı lacivertlilerde en çok merak edilen isimlerden biri, sezon başından bu yana Vitor Pereira tarafından tercih edilmeyen Burak Kapacak'tı. Peki, Burak nasıl bir performans sergiledi? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2021 Cuma 16:30
Fenerbahçe'de Afyonspor maçında sınıfta kaldılar! Burak Kapacak...

F.Bahçe'de 2. Lig ekibi Afyon karşısında kupada turu uzatmada geçerken, bazı oyuncular ortaya koydukları performansla beklentilerin çok altında kaldı.

ETKİSİZ KALANLAR

· Burak Kapacak: İlk kez forma giydi. Panik ve heyecan nedeniyle etkili olamadı.

· Nazım: Milli takım futbolcusu olarak geldiği Fenerbahçe'de şaşılacak kadar kötü oynuyor.

· Muhammed: Solda iyi bindirmeler yaptı ama maç eksiği arkadaşlarıyla uyumunu engelledi.

· Rossi: Kanatlarda hareketliydi, adeta uçtu ama pas hatası rekoru kırdı. 46'da kenara alındı.

· Serdar Dursun: Gene fırsatı tepti, 'F.Bahçe'nin aradığı santrfor değil' izlenimi verdi.

GÖZE BATANLAR

· Osayi Samuel: Penaltı aldı, nefis bir de gol atıp maçın en iyisi olarak öne çıktı

· Pelkas: pereira'nın neden oynatmadığı bir kez daha sorgulandı. En iyilerdendi.

· Crespo: Sosa ve Gustavo olmayınca bütün yük omuzlarındaydı yine de elinden geleni yaptı. (Hürriyet)

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