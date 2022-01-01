Ve Allahyar resmen döndü

Zorya Luhansk'a kiralanan Allahyar Sayyadmanesh'in Ukrayna ekibiyle anlaşması dün resmen sona erdi. Fenerbahçe'ye geri dönen İranlı oyuncunun, pazar gününden itibaren takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.
Zorya Luhansk'a kiralanan Allahyar Sayyadmanesh'in Ukrayna ekibiyle anlaşması dün resmen sona erdi. Fenerbahçe'ye geri dönen İranlı oyuncunun, pazar gününden itibaren takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Yönetim, Zorya'da bu sezon 9 gol+4 asiste imza atan 20 yaşındaki golcünün takımda kalmasına sıcak bakıyor. Ancak son kararı yeni teknik direktör verecek. Allahyar'ın Fenerbahçe ile Haziran 2024'e kadar kontratı var.