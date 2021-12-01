Kusursuz Fırtına (Süper Lig Panaroma)

Trabzonspor fırtınası dinmiyor. Karagümrük deplasmanından da kayıpsız çıkan Fırtına, 7'de 7'yle zirvede fark yaratıyor. 26 maçtır yenilmeyen bordo-mavililer, 1996'dan beri en uzun serisini de tekrarlayıp Adana Demirspor karşısında rekor maçına çıkacak. Karadeniz devi, Beşiktaş'a 16, G.Saray'a 14 ve F.Bahçe'ye 12 puan fark atarken, en yakın rakibi Konya ve Hatay'ın da 10'ar puan önünde. Göztepe'ye derbi galibiyetiyle giden F.Bahçe ise kötü oyunla İzmir'den 1 puan çıkarabildi. Pereira'nın Göztepe maçında oyuncu tercihleri ve hamleleri yine çok tartışıldı.

G.SARAY VE BEŞİKTAŞ KAYIPLARDA

Avrupa'da liderlik savaşı veren G.Saray, ligde aynı performansı sergileyemiyor. Fatih Terim'in cezası nedeniyle takımını yalnız bıraktığı Malatya'da gol sesi çıkmadı. Cimbom, üst tarafta K.Gümrük, Başakşehir, Alanya, F.Bahçe, Hatay ve Konya'nın puan kaybettiği haftayı değerlendiremedi. Son şampiyon Beşiktaş ise krizden çıkamadı. Devler Ligi'ne veda ettikten sonra Giresun maçıyla lige dönme hesapları yapan Kara Kartal, beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Sergen Yalçın'a yönetimden güvenoyu çıktı ama gelecek neyi gösterecek bilinmiyor. Ligde haftanın karlı takımları Sivas, G.Antep FK, Rize ve Antalya oldu.

HAFTANIN ASİSTİ: İRFAN CAN

Göztepe maçında Fenerbahçe'nin ayakta kalan birkaç isminden biriydi İrfan Can. Serdar Dursun'un kafa golünde adrese teslim yaptığı akıl dolu orta, görülmeye değerdi.

HAFTANIN KURTARIŞI: LIS

Altay'ın Polonyalı eldiveni, 5'te 5 yapan Başakşehir'i durduran isim oldu. Tam 8 kurtarış yaptı. Okaka'yla karşı karşıya, pozisyon bilgisini ve reflekslerini konuşturup gole izin vermedi.

HAFTANIN TAKIMI: GİRESUNSPOR

Spor Toto Süper Lig'de haftanın en flaş skoruna 4 gollü sürpriz bir galibiyetle Beşiktaş deplasmanında imza atan Giresunspor, bu hafta podyumu fazlasıyla hak etti.

HAFTANIN SÖZÜ: BÖYLE BİR ŞEY YOK

Fenerbahçe'de Pereira'nın, maçın yıldız ismi İrfan Can'ın yerine Rossi'yi alması sahadaki futbolcularda da şok etkisi yarattı. Oyundan alındığını gören İrfan, "Böyle bir şey yok" ifadesini kullandı, sözlerini küfürle tamamladı. Çıkarken de hocasıyla göz göze gelmeyen İrfan'ın oyundan alınması sosyal medyada da en çok tartışılan konuydu.

HAFTANIN OLAYI: SERGEN YALÇIN İSTİFADAN DÖNDÜ

Şampiyonlar Ligi ve Spor Toto Süper Lig'de art arda alınan kötü sonuçlar sonrasında Beşiktaş'ta kriz masası oluşturuldu. Sergen Yalçın da 4-0 kaybedilen Giresunspor maçı sonrası istifa sinyali vermişti. Beşiktaş yönetimi ve Sergen Yalçın arasında kritik bir toplantı yapıldı. Bu görüşme sonrasında Sergen Yalçın'la devam kararı çıktı.