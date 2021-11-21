Konyaspor Çaykur Rizespor 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı.
Karşılaşmayı 3-0 kazanan Konyaspor 3 puanın sahibi oldu. Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren goller 1. dakikada Bytyqi, 63. dakikada M'Poku ve 90+4. dakikada Michalak'tan geldi.
Bu sonuçla Süper Lig'deki galibiyet serisini 4 maça çıkaran Konyaspor puanını 26'ya yükseltti. Çaykur Rizespor ise 7 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
1'inci dakikada Cikalleshi'nin orta sahadan pasında Umar'ın kafasıyla uzaklaştırmaya çalıştığı top Bytyqi'nin önüne düştü. Bytyqi'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
9'uncu dakikada Boyd'un sol taraftan köşe atışından ceza sahasında topa iyi yükselen Bolasie'nin kafa vuruşu auta çıktı.
37'nci dakikada Boyd'un ceza yayından kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarptı. Sonrasında defans topu uzaklaştırdı.
57'nci dakikada Deniz Hümmet'in ceza sahasında vuruşunda top yan direkten döndü.
62'nci dakikada Serdar'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında topu önünde bulan Mpoku'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:2-0.
90+3'üncü dakikada Abdülkerim'in pasında Michalak'ın şutu, maçın skorunu belirledi: 3-0
Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.