Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin şifresi duran toplar! Dikkat çeken istatistik...

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un bir hayli gerisinde kalan Galatasaray ile Fenerbahçe, Nef Stadında kozlarını paylaşacak. Bu derbide kazanan taraf yarışa tutunacak, kaybeden hem daha da geride kalacak hem de psikolojik olarak lige havlu atmış olacak.
İki takımın şut istatistikleri incelendiğinde ortaya enteresan rakamlar çıkıyor. Karavana atılan şutlar, kaçan penaltılar, autu boylayan ya da kalecide kalan kafa şutları iki takımın da derdi… Galatasaray 176 şutta 18, Fenerbahçe ise 159 şutta 17 gol buldu.
SIFIR ORGANİZASYON
Galatasaray ceza sahası dışından Fenerbahçe'ye oranla 14 fazla şut attı. Ancak sarı lacivertliler 6 gol bulurken sarı kırmızılılar 2 golde kaldı. İki takım toplamda 5 penaltı kullanırken 3 tanesini kaçırdılar. Galatasaray 45, Fenerbahçe ise 32 duran top şansı yakalarken, Aslan iki, Kanarya ise bir gol atabildi.