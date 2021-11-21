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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin şifresi duran toplar! Dikkat çeken istatistik...

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray iel Fenerbahçe, bu akşam saat 19.00'da kozlarını paylaşacak. Kaybeden tarafın zirve yarışında ağır yara alacağı kritik mücadele öncesi iki takımın duran toplardaki istatistiği dikkat çekti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2021 Pazar 11:36
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin şifresi duran toplar! Dikkat çeken istatistik...

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un bir hayli gerisinde kalan Galatasaray ile Fenerbahçe, Nef Stadında kozlarını paylaşacak. Bu derbide kazanan taraf yarışa tutunacak, kaybeden hem daha da geride kalacak hem de psikolojik olarak lige havlu atmış olacak.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin şifresi duran toplar! Dikkat çeken istatistik...

İki takımın şut istatistikleri incelendiğinde ortaya enteresan rakamlar çıkıyor. Karavana atılan şutlar, kaçan penaltılar, autu boylayan ya da kalecide kalan kafa şutları iki takımın da derdi… Galatasaray 176 şutta 18, Fenerbahçe ise 159 şutta 17 gol buldu.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin şifresi duran toplar! Dikkat çeken istatistik...

SIFIR ORGANİZASYON
Galatasaray ceza sahası dışından Fenerbahçe'ye oranla 14 fazla şut attı. Ancak sarı lacivertliler 6 gol bulurken sarı kırmızılılar 2 golde kaldı. İki takım toplamda 5 penaltı kullanırken 3 tanesini kaçırdılar. Galatasaray 45, Fenerbahçe ise 32 duran top şansı yakalarken, Aslan iki, Kanarya ise bir gol atabildi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin şifresi duran toplar! Dikkat çeken istatistik...

En dikkat çekici olan ise iki takımın toplamda 62 kafa şutu atmasına rağmen sadece birer tane kafa golü bulmaları. Bakalım beraberliğin neredeyse '0 puan' ettiği bu derbide senaryo nasıl gelişecek?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin şifresi duran toplar! Dikkat çeken istatistik...

FENER'İ GÖZÜNE KESTİRDİ
Galatasaray'ın formda oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, gollerine Fenerbahçe maçında da devam etmek istiyor. Attığı gollerle millî takımın Dünya Kupası umutlarını yeniden yeşertmesinde başrolü oynayan Kerem derbide Fenerbahçe'ye gol atarak "Gerçek Galatasaraylı" olmak istiyor.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin şifresi duran toplar! Dikkat çeken istatistik...

MESUT GÖREVE HAZIR
Fenerbahçe camiası, dev maçta Mesut Özil'in ilk on birde olmasını bekliyor. Millî arada yoğun bir tempoda çalışan dünya yıldızı da antrenmanlardaki hırsı ve yaptığı açıklamalarla göreve hazır olduğunu gösterdi. Ancak Vitor Pereira henüz karar vermedi. Portekizli maç saatinde Mesut, Pelkas, Zajc üçlüsünden birini seçecek.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin şifresi duran toplar! Dikkat çeken istatistik...

NEF STADI DOLACAK
Hafta başı satışa çıkan derbi biletlerinin tamamı tükendi. Kombine sahiplerinin de eksiksiz olarak tribünlerde olması beklenirken 55 bin sarı kırmızılı taraftar Nef Stadında takımlarına destek verecek. Aslan ligde 785 gün sonra tam dolu tribünler önünde oynayacak.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin şifresi duran toplar! Dikkat çeken istatistik...

MORUTAN KULÜBEDE
Fatih Terim, sahaya süreceği on biri belirlerken birçok ismi antrenmanlarda denedi. On birini büyük oranda şekillendiren Terim, Feghouli ile Morutan arasında kalmıştı. Tecrübeli hoca son haftalardaki çıkışı ve tecrübesinden dolayı Feghouli'de karar kıldı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin şifresi duran toplar! Dikkat çeken istatistik...

BERKE'DEN GÜVENCE
Altay'ın yokluğunda sergilediği performansla endişe veren Berke Özer, derbide hata yapmayacağını söyledi. Hayatının en önemli maçı için hazır olduğunu ifade eden genç eldiven camiaya "Bu fırsatı doğru değerlendireceğim. Bana güvenin" mesajı yolladı.

(Türkiye)

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