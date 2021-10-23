Rizespor siftah peşinde

Süper Lig'de 9 haftada galibiyet elde edemeyen Çaykur Rizespor, bugün ağırlayacağı Kasımpaşa'yı yenerek moral bulmak istiyor. Atmacalar, ilk 9 haftada sadece 1 puan toplayarak, ligin dibine demir attı. Ligdeki son galibiyetini geçtiğimiz sezon 11 Mayıs'ta oynanan Gaziantep FK maçında 5-4'lük skorla alan yeşil-mavililer 165 gündür 3 puana hasret kaldı. Paşa da ligde zor günler geçiriyor. Ligde 7 maçtır kazanamayan ve bu süreçte 4 mağlubiyet alan İstanbul temsilcisi, 6 puanla sonuncu Rizespor'un bir basamak üstünde, 19. sırada yer alıyor.