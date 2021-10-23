Şahin galibiyet istiyor

Başakşehir'i konuk edecek Antalyaspor, mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, takımın başındaki ikinci maçında galibiyet hedefliyor. Topun daha çok kendilerinde olmasına yönelik antrenman gerçekleştiren kırmızı-beyazlılar'da morallerin lüksek olması teknik heyetin yüzünü güldürdü.
Başakşehir'i konuk edecek Antalyaspor, mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, takımın başındaki ikinci maçında galibiyet hedefliyor. Topun daha çok kendilerinde olmasına yönelik antrenman gerçekleştiren kırmızı-beyazlılar'da morallerin lüksek olması teknik heyetin yüzünü güldürdü.