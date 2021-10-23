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Şahin galibiyet istiyor

Başakşehir'i konuk edecek Antalyaspor, mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, takımın başındaki ikinci maçında galibiyet hedefliyor. Topun daha çok kendilerinde olmasına yönelik antrenman gerçekleştiren kırmızı-beyazlılar'da morallerin lüksek olması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
Şahin galibiyet istiyor
Başakşehir'i konuk edecek Antalyaspor, mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, takımın başındaki ikinci maçında galibiyet hedefliyor. Topun daha çok kendilerinde olmasına yönelik antrenman gerçekleştiren kırmızı-beyazlılar'da morallerin lüksek olması teknik heyetin yüzünü güldürdü.
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