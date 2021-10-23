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Göztepe apolet sökecek

Göz-Göz’de El Maestro, hücum ağırlıklı bir kadroyla namağlup olan güçlü rakibini yenmenin planlarını yapıyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
Göztepe apolet sökecek
Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek 4 maçlık yenilgi serisine son veren Göztepe, namağlup lider Trabzon'a kilitlendi. Paşa galibiyetini Fırtına'yla perçinlemek isteyen Göz-Göz'de Kasımpaşa deplasmanında sakatlanan kaptan Halil Akbunar'ın durumu maç saati netlik kazanacak. Teknik direktör El Maestro'nun Halil'in durumuna karşı Lourency'i hazır tuttuğu ifade edildi.
EL Maestro'nun bordo-mavililer'e karşı hücum ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkmayı planladığı belirtildi. Karadeniz devinden çekinmeyen Maestro'nun forvette yine Jahovic ve Ndiaye ikilisiyle gol arayacağı, Kasımpaşa'ya jeneriklik bir gol atan Tijanic'i de 11'de düşündüğü ve Yalçın'ı kenara çekebileceği öğrenildi. İzmir'deki 14. randevu öncesinde Göztepe'nin 2, Trabzon'un 4 galibiyeti var. 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
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