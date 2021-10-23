EL Maestro'nun bordo-mavililer'e karşı hücum ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkmayı planladığı belirtildi. Karadeniz devinden çekinmeyen Maestro'nun forvette yine Jahovic ve Ndiaye ikilisiyle gol arayacağı, Kasımpaşa'ya jeneriklik bir gol atan Tijanic'i de 11'de düşündüğü ve Yalçın'ı kenara çekebileceği öğrenildi. İzmir'deki 14. randevu öncesinde Göztepe'nin 2, Trabzon'un 4 galibiyeti var. 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Göztepe apolet sökecek
Göz-Göz’de El Maestro, hücum ağırlıklı bir kadroyla namağlup olan güçlü rakibini yenmenin planlarını yapıyor.
EL Maestro'nun bordo-mavililer'e karşı hücum ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkmayı planladığı belirtildi. Karadeniz devinden çekinmeyen Maestro'nun forvette yine Jahovic ve Ndiaye ikilisiyle gol arayacağı, Kasımpaşa'ya jeneriklik bir gol atan Tijanic'i de 11'de düşündüğü ve Yalçın'ı kenara çekebileceği öğrenildi. İzmir'deki 14. randevu öncesinde Göztepe'nin 2, Trabzon'un 4 galibiyeti var. 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı.