Emre Şehir’de

Başakşehir'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varmıştır. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Emre Belözoğlu'nun katılacağı imza töreni, yarın (bugün) saat 15.00'te stadımızdaki basın toplantı odasında gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanıldı. İstanbul ekibi, 3-1'lik Karagümrük yenilgisi sonrasında istifa eden teknik direktör Aykut Kocaman'la yollarını ayırmıştı. Emre Belözoğlu, geçen sezon sarı-lacivertli takımda 10 karşılaşmada teknik direktörlük görevinde bulundu.