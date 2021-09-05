Süper Lig'den haberler

KOCAK'LA OLMADI

Teknik Direktör Çağdaş Atan ile yolları ayırdıktan sonra arayışlara giren Alanyaspor, bir süredir Kenan Koçak ile görüşüyordu. Akdeniz ekibinin, 40 yaşındaki hocayla anlaşma sağlayamadığı öğrenildi. Son olarak Bundesliga 2 ekibi Hannover' i çalıştıran ve Almanya'da toplam 150 maça çıkan Koçak'la sonuca varılamadı.

SÜPER LİG'DE OLMAK İSTERİM

Dünyaca ünlü İsveçli Teknik Direktör Sven- Goran Eriksson, Türkiye'de çalışmak istediğini söyledi. Bir dönem İngiltere A Milli Takımı'na da yöneten Eriksson, "Şu sıralarda görüştüğüm bir takım yok. Süper Lig'den teklif gelirse benim için güzel bir tecrübe olur. Onur duyarım" dedi. 73 yaşındaki hoca en son Filipinler'i çalıştırmıştı.

JIMENEZ'İ BIRAKMADILAR

Konyaspor'da İspanyol forvet Jesus Jimenez transferi olumsuz sonuçlandı. Polonya 1. Lig ekiplerinden Gornik Zabrze'de forma giyen 27 yaşındaki futbolcuyu kulübü bırakmadı. Yeşil-beyazlıların, listesinde bulundurduğu 2 farklı golcüyle temaslara başladığı öğrenildi.

BERAT, ANTALYA'DA

Antalyaspor, Akhisarspor'dan ikinci takviyesini gerçekleştirdi. Kırmızı- beyazlılar, stoper Doğukan Nelik'ten sonra sol bek Berat Onur Pınar'ı da kadroya kattı. 19 yaşındaki oyuncu, geçen sezon TFF 1'inci Lig'de 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maçta forma giymişti. Arkadaşlarıyla vedalaşan Berat, alkışlarla kulüpten ayrıldı.

OMRANI BİTİYOR!

ÇAykur Rizespor, CFR Cluj ekibinin golcüsü Billel Omrani'nin transferinde sona yaklaştı. 28 yaşındaki golcü için 500 bin euro'yu gözden çıkaran Karadeniz ekibi, oyuncunun menajeriyle de el sıkıştı. Cluj ile son detayların konuşulduğu ifade edildi. Çaykur Rize, milli ara dönüşü Hatayspor'u ağırlayacak.