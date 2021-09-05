Borç 4.4 milyar TL

Beşiktaş'ın toplam borcunun 4 milyar 382 milyon 188 bin 257 TL olduğu açıklandı. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin borcu 3 milyar 861 milyon 549 bin 942 TL olarak belirtilirken, dernek borcu 520 milyon 638 bin 315 TL olarak açıklandı.
Beşiktaş'ıntoplam borcunun 4 milyar 382 milyon 188 bin 257 TL olduğu açıklandı. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin borcu 3 milyar 861 milyon 549 bin 942 TL olarak belirtilirken, dernek borcu 520 milyon 638 bin 315 TL olarak açıklandı. Beşiktaş'ta mart ayında toplam borç 3 milyar 570 milyon 822 bin TL olarak açıklanmıştı.