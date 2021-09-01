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Son dakika Beşiktaş haberleri | William Carvalho sürprizi!

Süper Lig'in ilk 3 haftasında 7 puan toplayan ve kalesinde gol görmeyen Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. İspanyol basını, Beşiktaş'ın Portekizli yıldız için devreye girdiğini yazdı. Kartal, Real Betis’in 29 yaşındaki orta saha oyuncusu William Carvalho’nun peşinde Siyah-beyazlılar İspanyol kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2021 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2021 Çarşamba 07:37
Son dakika Beşiktaş haberleri | William Carvalho sürprizi

Beşiktaş, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Alex Teixeira'yı oynatmak için Atiba'yı yedek bırakan Beşiktaş'la ilgili sürpriz bir ön libero iddiası ortaya atıldı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın önceki akşam yaptığı "Bir orta saha daha alacağız" açıklamasının ardından listenin başındaki ismin William Carvalho olduğu öğrenildi. Bu iddia İspanyol basınından geldi. El Mundo Deportivo'daki haberde; Championship takımlarından Fulham, Premier Lig'e yükselme durumunda zorunlu satın alma seçeneğiyle Carvalho'ya kiralama teklifi yaptı ancak bu teklif kabul görmedi.

Son dakika Beşiktaş haberleri | William Carvalho sürprizi

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Haberin devamında Real Betis'in önünde şu anda başka bir teklif daha olduğu ve Beşiktaş'ın, Fulham'ın teklifine benzer bir teklif sunduğu belirtildi. Siyah-beyazlıların zorunlu satın alma seçeneğinin de bulunduğu kiralama teklifi için Betis'in kapısını çaldığı belirtildi. 29 yaşındaki Portekizli yıldız William Carvalho 2.5 milyon euro ile Real Betis'in en yüksek yıllık ücret alan oyuncularından birisi. Beşiktaş yönetimi İspanyol ekibine, "Sizde bu sene yedek kalacağına, bizde Şampiyonlar Ligi'nde de kendini gösterir ve fiyatını katlar" diyerek Real Betis'i ikna etmeye çalışıyor.

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