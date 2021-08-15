Süper Lig'in ilk haftasında Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Bu zorlu mücadeleyi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de takip ediyor. Güneş, protokol tribününde turuncu-lacivertlilerin başkanı Göksel Gümüşdağ ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile müsabakayı izliyor.
Son dakika spor haberleri | Şenol Güneş Başakşehir Alanyaspor maçını izledi!
Süper Lig'in ilk haftasında Medipol Başakşehir sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızın teknik direktörü Şenol Güneş de tribünden takip etti.
Süper Lig'in ilk haftasında Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Bu zorlu mücadeleyi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de takip ediyor. Güneş, protokol tribününde turuncu-lacivertlilerin başkanı Göksel Gümüşdağ ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile müsabakayı izliyor.