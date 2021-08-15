Haberler Süper Lig Son dakika spor haberleri | Şenol Güneş Başakşehir Alanyaspor maçını izledi!

Son dakika spor haberleri | Şenol Güneş Başakşehir Alanyaspor maçını izledi!

Süper Lig'in ilk haftasında Medipol Başakşehir sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızın teknik direktörü Şenol Güneş de tribünden takip etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 20:04
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