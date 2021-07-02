Son dakika spor haberleri: Süper Lig kulüplerine seyirci müjdesi! 300 milyon TL'lik dev gelir

TFF Yönetim Kurulu, Riva'da yaptığı toplantıda 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin %50'si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar verdi. Normalleşme süreci kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda alınan karar gereğince, deplasman takımları için aynı kural geçerli olacak.

Uygulamaların tüm detayları, TFF Sağlık Kurulu'nun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürdürdüğü istişareler sonucunda ayrıca ilan edilecek. Aşılama durumuna göre sezon içerisinde seyirci kapasitesinin daha da yükseltilmesi bekleniyor.

LOCALAR DA KAZANDIRACAK

Ligimizde yaklaşık bir sezonda 500 milyon liralık bilet ve kombine kart satışı yapılıyor. Bu paranın yüzde 90'ı ise 4 büyük takımın kasasına giriyor. 2018-19 sezonunda 4 büyüklerin kombine ve bilet satışından elde ettiği gelir 427 milyon TL buldu. TFF'nin bu kararı sonrası kulüpler, 250 milyon TL 'lik önemli bir gelir elde edecek. Bu rakamlara loca satışları da eklendiğinde bu gelirin 300 milyon TL civarında olması bekleniyor.

LOCA SAYILARI

Galatasaray: 198

Beşiktaş: 147

Trabzonspor: 122

Fenerbahçe: 64