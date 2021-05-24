Haberler Süper Lig Balotelli bombası

Balotelli bombası

Mavi-şimşekler, ünlü santrfor ’yi istiyor. ’a konuşan Başkan Murat Sancak, “Balotelli ile görüştük. Kolay gözükmüyor ama uğraşıyoruz” dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Balotelli bombası

'in yeni ekibi , transferde ses getirmeye hazırlanıyor. Sezona iddialı başlamak için kolları sıvayan mavi-şimşekler, gündem yaratacak yıldız bir futbolcunun peşine düştü. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 'a yaptığı açıklamada dünyaca ünlü İtalyan yıldız golcü 'ye transfer teklifinde bulunduklarını ve cevap beklediklerini ifade etti. Başkan Murat Sancak, "Mario Balotelli ile görüştük. Kolay bir transfer değil. Uğraşıyoruz ama zor bir transfer" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ DA İSTİYORDU
Geçtiğimiz sezon 'ın da transfer gündemine gelen 30 yaşındaki Balotelli, sezonu 'ın efsane Başkanı ve İtalya eski Başbakanı 'nin sahibi olduğu, ekibi 'da geçirdi. 'ya çıkma yolunda play-off'larda yarı finalde 'ya kaybeden Monza'da 14 maça çıkan Gana asıllı İtalyan forvet, 6 gol ve 1 asist kaydetti. Monza'yla kontratı gelecek ay bitecek tecrübeli santrfor, Inter, M.City, Milan, ve gibi takımların formalarını giydi.

SON DAKİKA