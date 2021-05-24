Balotelli bombası

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, transferde ses getirmeye hazırlanıyor. Sezona iddialı başlamak için kolları sıvayan mavi-şimşekler, gündem yaratacak yıldız bir futbolcunun peşine düştü. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor'a yaptığı açıklamada dünyaca ünlü İtalyan yıldız golcü Mario Balotelli'ye transfer teklifinde bulunduklarını ve cevap beklediklerini ifade etti. Başkan Murat Sancak, "Mario Balotelli ile görüştük. Kolay bir transfer değil. Uğraşıyoruz ama zor bir transfer" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ DA İSTİYORDU

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelen 30 yaşındaki Balotelli, sezonu Milan'ın efsane Başkanı ve İtalya eski Başbakanı Berlusconi'nin sahibi olduğu, İtalya Serie B ekibi Monza'da geçirdi. Serie A'ya çıkma yolunda play-off'larda yarı finalde Cittadella'ya kaybeden Monza'da 14 maça çıkan Gana asıllı İtalyan forvet, 6 gol ve 1 asist kaydetti. Monza'yla kontratı gelecek ay bitecek tecrübeli santrfor, Inter, M.City, Milan, Liverpool ve Marsilya gibi takımların formalarını giydi.