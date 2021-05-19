Kocaman ikna edecek

Başakşehir'den kiralık olan 29 yaşındaki golcü, teknik direktör Aykut Kocaman'la görüşme yapacak. Tecrübeli hoca, Demir'den Başakşehir'de masını isteyecek. Başarılı oyuncunun kariyerinin, bu görüşmeden sonra netleşmesi bekleniyor.

HASAN ACAR'A YAKIN TAKİP

Alanyaspor'da devre arasında Kayserispor'dan transfer edilen Hasan Hüseyin Acar, Akdeniz ekibi ile sözleşmesini feshetti. Antalyaspor ve Göztepe'nin 26 yaşındaki orta sahayı yakın takipte olduğu öğrenildi. Hasan Hüseyin'in önümüzdeki günlerde bu ekiplerle transfer masasına oturacağı ifade edildi. Tecrübeli oyuncu, bu sezon Süper Lig'de 14, kupada ise 2 maça çıktı ve 2 asist yaptı.

ÇOTANAK'TA KELEŞ DEVAM!

Süper Lig'in yeni ekibi GZT Giresunspor'un başkanı Hakan Karaahmet, yeni sezonda teknik direktör Hakan Keleş ile devam edeceklerini bildirdi. Karaahmet, "Teknik kadro konusunda Hakan hocamızla devam kararımızı almıştık. Çok fazla teknik direktör değiştiren bir düşüncede değilim" dedi. Transfer konusunda ise, bir yaş sınırı, yaş ortalaması, belli kriterlerlere sahip oyuncularla ilgilendiklerini ifade etti. Lig'de Gaziantep FK formasıyla attığı 15 golle sezonun flaş isimlerinden olan Muhammet Demir'in kulüpteki geleceği henüz netleşmedi. Başakşehir'den kiralık olan 29 yaşındaki golcü, teknik direktör Aykut Kocaman'la görüşme yapacak. Tecrübeli hoca, Demir'den Başakşehir'de masını isteyecek. Başarılı oyuncunun kariyerinin, bu görüşmeden sonra netleşmesi bekleniyor.