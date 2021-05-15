Süper Lig'de 6 maç aynı anda | CANLI

İlk kez 21 takımla büyük bir heyecana sahne olan Süper Lig'de, orta sıraları ilgilendiren maçlar oynanıyor. 6 karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...

ANKARAGÜCÜ-ALANYASPOR





Ankaragücü: Mert, Atakan, Kulusic, Pazdan, Erdi, Ali Kaan, Assane, Lobjanidze, Şahverdi, Paintsil, Badji.

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Tzavellas, Fatih, Tayfur, Berkan, Umut, Efkan, Efecan, Davidson, Bareiro.

ANTALYASPOR-KONYASPOR





Antalyaspor: Ferhat, Ersan, Bahadır, Sam, Orgill, Ufuk, Imeri, Mert, Bünyamin, Hakan, Ali Eren.

Konyaspor: Erten, Adil, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Skubic, Amir, Amar, Guilherme, Sekidika, Bytyqi, Cikalleshi.

HATAYSPOR-GAZİANTEP FK





Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf, Pablo, Mesut, Traore, Ribeiro, Boupendza, Aabid, Akintola, Diouf.

Gaziantep FK: Burak, Oğuz, Djilobodji, Ulaş, Morais, Enver Cenk, Furkan, Jefferson, Kozulj, Muhammet, Dicko.

KARAGÜMRÜK-DENİZLİSPOR





Fatih Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Biglia, Sobiech, Efe, Borini, Aksel, Hedenstad, Serhat, Lens.

Denizlispor: Hüseyin, Muhammet, Görkem, Özgür, Hasan, Fabiano, Dossevi, Tusha, Mesanovic, Emre, Ali Yavuz.



RİZESPOR-BAŞAKŞEHİR





Çaykur Rizespor: Tarık, Onur, Selim, Emir, Alberk, Abdullah, Dokovic, Sabo, Tunay, Samudio, Soderlund.

Medipol Başakşehir: Mert, Duarte, Ravil, Mahmut, Bolingoli, Tolga, Aleksic, Berkay, Ömer Ali, Chadli, Crivelli.

SİVASSPOR-KASIMPAŞA





DG Sivasspor: Ali, Cofie, Caner, Uğur, Ziya, Claudemir, Hakan, Fayçal, Ninga, Gradel, Kayode.

Kasımpaşa: Erdem, Feyzi, Brecka, Luckassen, Eren, Tarkan, Bistrovic, Hajradinovic, Koomson, Anıl, Varga.