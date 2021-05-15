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'de 6 maç aynı anda | CANLI

'de sezonun son haftasına girildi. Tam 6 maç saat 18.00'de aynı anda başladı. Şampiyonluğu ve küme düşme hattını ilgilendirmeyen maçlarda 'u, Konyaspor'u, 'i, 'u, Rizespor Başakşehir'i, 'yı konuk ediyor. Bu karşılaşmaların canlı skor takibi haberimizde...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 18:02 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 18:03
Süper Lig'de 6 maç aynı anda | CANLI

İlk kez 21 takımla büyük bir heyecana sahne olan 'de, orta sıraları ilgilendiren maçlar oynanıyor. 6 karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...

ANKARAGÜCÜ-ALANYASPOR



: Mert, Atakan, Kulusic, Pazdan, Erdi, , Assane, Lobjanidze, Şahverdi, Paintsil, Badji.

: Serkan, Juanfran, Tzavellas, Fatih, Tayfur, Berkan, Umut, Efkan, Efecan, , Bareiro.

ANTALYASPOR-KONYASPOR



: Ferhat, Ersan, Bahadır, Sam, Orgill, Ufuk, Imeri, Mert, , Hakan, .

Konyaspor: Erten, Adil, , Abdülkerim, Skubic, Amir, Amar, Guilherme, Sekidika, Bytyqi, Cikalleshi.

HATAYSPOR-GAZİANTEP FK



Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf, Pablo, Mesut, Traore, Ribeiro, Boupendza, Aabid, Akintola, Diouf.

Gaziantep FK: Burak, Oğuz, Djilobodji, Ulaş, Morais, Enver Cenk, Furkan, Jefferson, Kozulj, Muhammet, Dicko.

KARAGÜMRÜK-DENİZLİSPOR



Fatih Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Biglia, Sobiech, Efe, Borini, Aksel, Hedenstad, Serhat, Lens.

: Hüseyin, Muhammet, Görkem, Özgür, Hasan, Fabiano, Dossevi, Tusha, Mesanovic, Emre, Ali Yavuz.

RİZESPOR-BAŞAKŞEHİR



Çaykur Rizespor: Tarık, Onur, Selim, Emir, Alberk, Abdullah, Dokovic, Sabo, Tunay, Samudio, Soderlund.

Medipol Başakşehir: Mert, Duarte, Ravil, Mahmut, Bolingoli, Tolga, Aleksic, Berkay, Ömer Ali, Chadli, Crivelli.

SİVASSPOR-KASIMPAŞA



DG Sivasspor: Ali, Cofie, Caner, Uğur, Ziya, Claudemir, Hakan, Fayçal, Ninga, Gradel, Kayode.

Kasımpaşa: Erdem, Feyzi, Brecka, Luckassen, Eren, Tarkan, Bistrovic, Hajradinovic, Koomson, Anıl, Varga.

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