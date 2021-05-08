Haberler Süper Lig Göztepe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 40. haftasında sahasında 'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 11:39 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 11:40
Göztepe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 40. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Konyaspor maçı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Obinna, Esiti, Halil, Soneri Diabate, Jahovic.

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Diomande, Sekidika, Rahmanovic, Cikalleshi.

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