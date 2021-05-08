Göztepe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 40. hafta maçında Göztepe ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Konyaspor maçı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Obinna, Esiti, Halil, Soneri Diabate, Jahovic.

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Diomande, Sekidika, Rahmanovic, Cikalleshi.