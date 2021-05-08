Hatayspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 40. hafta maçında Hatayspor ile Denizlispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hatayspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HATAYSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Denizlispor maçı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Connect'ta canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Popov, Pablo, Billong, Katranis, Aabid, Riberio, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf.

Denizlispor: Abdulkadir, Özer, Muhammet, Mustafa, Sakıb, Murawski, Sacko, Hasan, Diskerud, Sagal, Rodallega.