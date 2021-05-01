Son dakika spor haberleri | Cüneyt Çakır'dan flaş VAR yorumu!

Kendi değerlerimize gözlerimizi kapatıp hep dışarıdakilere bakmak gibi kötü bir huyumuz var. Hakem denilince de akıllara hemen yabancı isimler geliyor. Oysa elimizde inanılmaz rekorların sahibi bir Cüneyt Çakır var. Acaba Avrupa ve dünya size nasıl bakıyor? Biz burada Avrupalı hakemlerin isimlerini sıralarken, dışarıda sizin için neler söyleniyor?



"Konuyu kişiselleştirmeden cevaplayacağım. Başarılı olan herkes desteklenmelidir. Ülkemiz pek çok değere sahip. Bunlardan bazılarının farkında bile değiliz. Bizler gelip geçiciyiz. Önemli olan ülke insanın her platformda başarılı olması ve bu başarıların kalıcı olmasıdır. Bu konuda devletimiz hep destek oluyor. Şimdiye kadar federasyon başkanlığımızı yapan tüm yöneticilerimizden büyük destek aldık. Kendilerine özel bir teşekkür etmemiz gerekir. Sayın Şenes Erzik Bey, ilk uluslararası turnuva haberini aldığımız günden beri hep yanımızda. Sayın Servet Yardımcı, UEFA yönetiminde bizim büyük destekçimiz. Varlıklarını bilmek bize güç veriyor. Tüm yöneticilerimiz bizim vizyonumuzu paylaştılar ve başarılı olmamız için imkân sağlamaya çalıştılar. Keza hakemliğe başladığımız günden bugüne tüm Merkez Hakem Kurulu Başkan ve üyelerine teşekkürü bir borç biliriz. Tabiî ki de dünya arenasında isminizin bilinmesi ve başarılı olarak adlandırılması çok önemli bir olayama asıl gurur verici olan şey orada "Türk Hakem" olarak isminizin geçmesi. Ülkemizi başarıyla temsil etmenin gururu paha biçilmez."



