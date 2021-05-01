Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? İşte o madde

Son dakika spor haberi: - maçında kural hatası var mı? İşte o madde

Son dakika spor haberi... 'in 38. haftasın oynanan ve 0-0 beraberlikle biten - mücadelesinde Hakem 'nun, 'nın düşürüldüğü pozisyon için verdiği penaltı kararını VAR uyarısı ardından ofsayt gerekçesiyle iptal etmesi büyük tartışma yaratmıştı. Sarı-lacivertliler karşılaşmada kural hatası gerekçesiyle 'ye maçın tekrar edilmesi için başvurdu. Peki kuralları ne diyor? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 08:42
Son dakika spor haberi: Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? İşte o madde

, maçında kural hatası yapıldığını belirterek, 'ye maçın tekrar oynanması için başvurdu. Yönetim, maçın 27. dakikasında, Enner 'ya ceza sahasında yapılan hareket sonucu orta hakem 'nun penaltı kararı verdiğini hatırlatarak, "VAR uyarısıyla penaltı pozisyonundan önce ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltı iptal edilmiştir. Penaltı kararının iptali, dünya genelinde futbolun kurallarını belirleyen 'ın ilgili maddelerinin açık bir ihlalidir" dedi.

Son dakika spor haberi: Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? İşte o madde

SABRIMIZIN SONUNDAYIZ
Resmi siteden dün yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Söz konusu hatanın hakem değil kural hatası olmasından dolayı maçın tekrarı gerektiği de tartışmasız şekilde ortadadır. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na gereken başvurular gün içerisinde yapılacaktır. Sezon başından itibaren kritik hatalarla maç sonuçlarımıza yapılan açık etkinin, bu son kararla geri dönülemez bir boyuta taşındığını vurguluyor; tüm camiamızın sabrını zorlayan bu durumun düzeltilmesini talep ediyoruz."

Son dakika spor haberi: Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? İşte o madde

İŞTE O KURAL:
8 topla oynama niyetiyle topa doğru hareket eden ofsayt pozisyonundaki oyuncu ya topla oynamadan veya topla oynamaya teşebbüs etmeden veya rakibi ile top için mücadeleye girmeden önce faul yapılırsa, bu durum ofsayt ihlalinden önce gerçekleştiği için faul ile cezalandırılır. 8 Halihazırda topla oynayan veya oynamaya teşebbüs eden veya rakibi ile top için mücadele eden ofsayt pozisyonundaki bir oyuncuya ihlal yapıldığında, faul yapılmadan önce ofsayt gerçekleştiği için pozisyon ofsayt ile cezalandırılır.

Son dakika spor haberi: Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? İşte o madde

AHMET ÇAKAR: KURAL HATASI
"Maçta kural hatası var. FIFA oyun kuralları der ki, 'ofsayttaki bir oyuncu topa doğru hareketlendiğinde topa dokunmadan önce bir faulle karşılaşırsa onun ofsaytta olması söz konusu olmaz, pozisyon faulle cezalandırılır'. Dün gece bu pozisyonun aynısı yaşandı."

Son dakika spor haberi: Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? İşte o madde

DENİZ ÇOBAN: PROTOKOL HATASI
"Bir oyuncunun şeklen ofsaytta bulunması ihlal değildir. Pozisyonundan avantaj elde etmesi, oyuna veya rakibe müdahale etmesi lazım ki burada yok. VAR'daki Halil Meler, 'ya 'Gel pozisyonu izle' demeliydi. Burada protokol hatası var."

Son dakika spor haberi: Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? İşte o madde

KANE'E AYNISI YAPILDI HAKEM PENALTI VERDİ
Premier Lig'de Tottenham ile Arsenal arasında oynanan maçta ceza sahasında ofsayttaki Harry Kane, gibi topla buluşmadan arkasından itilerek yerde kalmıştı. Hakem Anthony Taylor, ofsayt aktif olmadan Kane'e penaltı yapıldığı için penaltı noktasını göstermişti.

Son dakika spor haberi: Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? İşte o madde

KURALLA İLGİLİ FARKLI YORUMLAR
'da yer alan 'nin de itirazına gerekçe olan kural maddesinin çok sayıda oyuncunun olduğu bölgeye atılan ve hedefi belirsiz toplar için geçerli olduğu ileri sürüldü. 'nın pozisyonunda ise Mesut Özil'in pası direkt bu oyuncuya verdiği için ofsayt kararının kurala aykırı düşmediği de yapılan yorumlar arasında yer alıyor.

Son dakika spor haberi: Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? İşte o madde

TEZCAN: BEN TEKRAR EDERDİM!
Spor hukuku uzmanı avukat Zeynep Tezcan ise, "Bu dosya benim önüme gelmiş olsaydı eğer kuralları zaten çok açık. Madde 11.2'den ben bu maçın tekrarına karar verirdim. 'nin de bu şekilde karar vereceğini düşünüyorum. Pozisyon çok açık" ifadelerini kullandı.

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