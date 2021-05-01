Son dakika spor haberi: Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? İşte o madde

Fenerbahçe, Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığını belirterek, TFF'ye maçın tekrar oynanması için başvurdu. Yönetim, maçın 27. dakikasında, Enner Valencia'ya ceza sahasında yapılan hareket sonucu orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun penaltı kararı verdiğini hatırlatarak, "VAR uyarısıyla penaltı pozisyonundan önce ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltı iptal edilmiştir. Penaltı kararının iptali, dünya genelinde futbolun kurallarını belirleyen IFAB'ın ilgili maddelerinin açık bir ihlalidir" dedi.

SABRIMIZIN SONUNDAYIZ

Resmi siteden dün yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Söz konusu hatanın hakem değil kural hatası olmasından dolayı maçın tekrarı gerektiği de tartışmasız şekilde ortadadır. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na gereken başvurular gün içerisinde yapılacaktır. Sezon başından itibaren kritik hatalarla maç sonuçlarımıza yapılan açık etkinin, bu son kararla geri dönülemez bir boyuta taşındığını vurguluyor; tüm camiamızın sabrını zorlayan bu durumun düzeltilmesini talep ediyoruz."