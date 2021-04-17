Trabzonspor Hatayspor 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. 35. hafta maçında Trabzonspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Medical Park Stdyumu'nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın son anlarına 1-0 önde giren bordo-mavililer, 90+6. dakikada kalesinde gördüğü penaltı golüyle sahadan beraberlikle ayrıldı.



Bu sonuçla Trabzonspor'un puanı 59 olurken Hatayspor ise 50 puana ulaştı. Bordo-mavililer gelecek hafta derbide Galatasaray'a konuk olacak. Hatayspor sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.



90+6'DA PENALTI TEKRAR EDİLDİ!

Hatayspor'da 90+4'de Mame Diouf penaltı vuruşunda Uğurcan Çakır'a takıldı. VAR incelemesi sonrası Kamil Ahmet Çörekçi'nin penaltı kullanılmadan içeri girdiği tespit edildi ve vuruş tekrarlandı. Bu kez 90+6. dakikada Aaron Boupendza topun başına geldi ve golü atarak takımına 1 puanı kazandırdı.



BOUPENDZA 5 HAFTA SONRA AĞLARI SARSTI!

Hatayspor'un flaş isimlerinden Aaron Boupendza, Trabzonspor maçında gol atarak, 5 hafta sonra fileleri havalandırmış oldu. Boupendza gol sayısını 19'a çıkarttı.



TRABZONSPOR'UN HASRETİ SÜRDÜ!

Hatayspor karşısında galibiyeti son anda kaçıran Trabzonspor'un Süper Lig'deki 3 puan hasreti sürdü. Bordo-mavililer, Sivasspor, Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının ardından Hatayspor maçından da beraberlikle ayrıldı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR 14 HAFTA SONRA SAHADA!

Trabzonspor'da sakatlığını atlatan Abdülkadir Ömür, 14 hafta sonra sahalara döndü. Yıldız futbolcu 89. dakikada Jorge Djaniny'nin yerine oyuna girdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

8'inci dakikada ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşta Aabid'in penaltı noktası üzerine ortasına iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda Uğurcan köşede yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.



22'nci dakikada Djaniny orta sahadan aldığı topla rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girip sol çaprazdan vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



32'nci dakikada Kamara'nın ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği yandan dışarıya çıktı.



45+1'inci dakikada Aabid'in sol kanattan penaltı noktası üzerine ortasına iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.



78'inci dakikada Yusuf orta sahadan aldığı topla rakiplerinden sıyrılıp sağ taraftan ceza sahasına girdi, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Munir son anda ayağıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



84'üncü dakikada Yusuf'un sağ kanattan kaleye gönderdiği top yandan auta çıktı.



90+2'nci dakikada Boupendza ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.



90+4'üncü dakikada Diouf penaltıyı kullanırken, Uğurcan ayağıyla son anda topu çıkarmayı başardı ancak yapılan VAR incelemesi sonrası Kanil Ahmet'in vuruştan önce ceza sahasına girdiği gerekçesiyle penaltı tekrarlandı.



90+6'ncı dakikada bu kez topun başına Boupendza geçti ve meşin yuvarlak Uğurcan'ın solundan ağlarla buluştu: 1-1.



Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.