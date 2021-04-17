Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan forvet bombası!

Forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Mısır'da gündem olmaya devam ediyor.

Ülkenin önemli spor gazetecilerinden birisi olan Medhat Şalaby, Spor 2 kanalında katıldığı bir programda, "Sherif için Türk takımı Trabzonspor prensip anlaşması yaptı. Mısır Milli Takımı'nın birinci forveti Trabzonspor'a gidiyor" iddiasında bulundu.

MISIR medyasından gündeminde şu sıralar Trabzonspor var. Ülkenin önemli spor kanalları, El Ahli takımında forma giyen 25 yaşındaki forvet oyuncusu Muhammed Sherif ile ciddi şekilde ilgilendiğini transferin bitme aşamasında olduğunu dile getiriyor. Mısır'ın etkili spor gazetecilerinden Medhat Şalaby de Spo 2 kanalında katıldığı bir programda bu transferle ilgili flaş iddialarda bulundu.

"TRABZONSPOR'A GİDİYOR"

Şalaby, "Sherif için Türk takımı Trabzonspor prensip anlaşması yaptı. Mısır Milli Takımı'nın birinci forveti Trabzonspor'a gidiyor" yorumunu yaptı. Mısırlı gazeteci, Galatasaray'a transfer olan Mustafa Muhammed'in, milli takımımdan arkadaşı olan Sherif'e, "Hiç düşünmeden Türkiye'ye gel. Buradan Avrupa'ya gitmeden çok daha kolay olur" dediği ifade edildi.

Afrika Şampiyonalar Ligi'nde yola devam eden El Ahly'nin, bir numaralı forveti olan Sherif, takımın bu turnuvada en önemli kozu olarak gösteriliyor. 25 yaşında 1.84 boyunda olan Mısırlı futbolcunun kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Forvet hattının her bölgesinde görev yapabilen Sherif bu sezon toplam 21 maçta 7 gol 3 asistlik performans sergiledi. (Karadeniz Gazetesi)