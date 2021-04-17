Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan forvet bombası!

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan forvet bombası!

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: 'de son haftalarda yaşadığı puan kayıpları nedeniyle şampiyonluk yarışının uzağında kalan Trabzonspor gelecek sezon çalışmalarına başladı. Takıma forvet takviyesi yapmak isteyen bordo-mavililer sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 10:34
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan forvet bombası!

Forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor, 'da gündem olmaya devam ediyor.

Ülkenin önemli spor gazetecilerinden birisi olan , kanalında katıldığı bir programda, "Sherif için Türk takımı Trabzonspor prensip anlaşması yaptı. 'nın birinci forveti Trabzonspor'a gidiyor" iddiasında bulundu.

MISIR medyasından gündeminde şu sıralar Trabzonspor var. Ülkenin önemli spor kanalları, takımında forma giyen 25 yaşındaki forvet oyuncusu ile ciddi şekilde ilgilendiğini transferin bitme aşamasında olduğunu dile getiriyor. Mısır'ın etkili spor gazetecilerinden Medhat Şalaby de kanalında katıldığı bir programda bu transferle ilgili flaş iddialarda bulundu.

"TRABZONSPOR'A GİDİYOR"

Şalaby, "Sherif için Türk takımı Trabzonspor prensip anlaşması yaptı. Mısır Milli Takımı'nın birinci forveti Trabzonspor'a gidiyor" yorumunu yaptı. Mısırlı gazeteci, 'a transfer olan 'in, milli takımımdan arkadaşı olan Sherif'e, "Hiç düşünmeden 'ye gel. Buradan 'ya gitmeden çok daha kolay olur" dediği ifade edildi.

'nde yola devam eden 'nin, bir numaralı forveti olan Sherif, takımın bu turnuvada en önemli kozu olarak gösteriliyor. 25 yaşında 1.84 boyunda olan Mısırlı futbolcunun kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Forvet hattının her bölgesinde görev yapabilen Sherif bu sezon toplam 21 maçta 7 gol 3 asistlik performans sergiledi. ()

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