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Son dakika spor haberi: 'de 35. hafta hakemleri belli oldu

'in 35. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. - maçını 'ın yöneteceği açıklandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 10:40 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 10:58
Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta hakemleri belli oldu

'in 35'inci haftasında cumartesi ve pazar günleri oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

17 NİSAN CUMARTESİ:

13.30 Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler
16.00 Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Zorbay Küçük
19.00 Göztepe-Galatasaray: Fırat Aydınus

18 NİSAN PAZAR:

16.00 Gaziantep-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
19.00 Medipol -:

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