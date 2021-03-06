Haberler Süper Lig Son dakika spor haberi: Kulüpler Birliği'nden TFF'ye çağrı

Son dakika spor haberi: 'nden TFF'ye çağrı

Son dakika haberi: , Süper Lig'de artan hakem hatalarının ardından 'na çağrıda bulundu. Yapılan açıklamada, " olarak TFF'den beklentimiz, MHK yapısının örneklerindeki standartlara çekilmesi, hakemlerin eğitim seviyelerinin iyileştirilmesi yönündedir." ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 22:07
Son dakika spor haberi: Kulüpler Birliği'nden TFF'ye çağrı

İŞTE O AÇIKLAMA:

olarak 'ndan beklentimiz, yapısının örneklerindeki standartlara çekilmesi, hakemlerin atamalarından puanlama yöntemlerine kadar şeffaf ve hesap verilebilir bir yapıya kavuşturulması ve hakemlerin eğitim seviyelerinin iyileştirilmesi yönündedir.

Hakemlik organizasyonu, hakem seçimlerinin yetenek ve bireysel üstünlüklere bakılarak yapıldığı, her zaman daha bilgili ve yetenekli kişilerin seçildiği, ilerleme ve yükselmelerinin liyakata göre yapıldığı gruplaşmalara engel olunan üst düzey bir organizasyon haline getirilmesi ile gelişecektir. Dolayısıyla çoğunluğunun kulüp üyelerinden oluşan genel kurul tarafından seçilen Türkiye Futbol Federasyonunun, tüm masraflarının Süper Lig kulüplerinin karşıladığı Merkez Hakem Kurulu yapısını modern futbol seviyesine getirmeye yönelik gerekli yaptırım ve uygulamaları yapmasını beklemekte ve talep etmekteyiz. Bu talepleri sadece Süper Lig kulüplerimizin değil mücadele eden kulüplerimizin de dile getirdiği bir gerçektir. Hal böyle iken maç sonuçlarını etkileyecek hatalar yapan hakemlerin hiçbir şekilde karşılık görmemesi, standart olması gereken kararların maçlara göre değişkenlik göstermesi, eğitim masraflarına kadar tüm giderleri tarafımızdan ödenen in bir çok şüpheyi barındıran yanlış uygulamaları, hakemlerimizin eğitimlerini bilgilerini ve tarafsızlıklarını tartışılır hale getirmiştir. Bu doğrultuda Federasyonumuzun bu çözümsüzlüğü sürdürmesi halinde kulüplerin hak ve hukuklarını eşit bir şekilde savunma kararlılığı içinde olan , bu konunun alternatifli çözüm önerileri ile takipçisi olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI YÖNETİM KURULU

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