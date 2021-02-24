Süper Lig haberleri (24.02.2021)

Süper Lig'de 18 golle krallık tahtındaki, Hatay'ın sezon başı Bordeaux'dan alıp 350 bin euro'ya oynattığı, transferin gözdesi 24 yaşındaki Gabonlu Boupendza, 8 milyon euro artı sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığı Rus ekibi Krasnodar'a transfer oldu. Bordo-beyazlıların 6 milyonu peşin, kalanı da sezon sonu alacağı, Boupendza'nın da sezon sonu gideceği açıklandı.
12 maçtır yenilmeyen Antalyaspor'da başkanlığa Mustafa Yılmaz seçildi. Yılmaz, "Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk hedefimiz finale çıkmak. Final hedefinden sonra Türkiye Kupası'nı şehrimize getiririz" diye iddialı konuştu.
F.Bahçe'yi 21 yıl sonra Kadıköy'de deviren Göztepe, şimdi de Kasımpaşa'yı gözüne kestirdi. İzmir ekibi, Paşa'yı son 4 sezonda ligde hiç yenemedi. Teknik direktör Ünal Karaman, "Serimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.
Üst üste 2 galibiyet alan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Rize deplasmanında da iddialı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Rize maçı çok önemli ve kritik bir maç. İnşallah oradan da istediğimiz gibi Sivas'a döneceğiz" dedi.
Denizli ve Yeni Malatyaspor galibiyetleriyle Konyaspor'un kötü gidişatına son veren yeni hocası İlhan Palut, Guardiola ve Klopp'un sistemini benimsediğini ve benzer bir modeli Konyaspor'a uygulatmaya çalıştığını söyledi.