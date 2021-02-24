Haberler Süper Lig Süper Lig haberleri (24.02.2021)

haberleri (24.02.2021)

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Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 22:05 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Süper Lig haberleri (24.02.2021)
BOUPENDZA RUSYA'DA
Süper Lig'de 18 golle krallık tahtındaki, Hatay'ın sezon başı 'dan alıp 350 bin euro'ya oynattığı, transferin gözdesi 24 yaşındaki Gabonlu Boupendza, 8 milyon euro artı sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığı Rus ekibi 'a transfer oldu. Bordo-beyazlıların 6 milyonu peşin, kalanı da sezon sonu alacağı, Boupendza'nın da sezon sonu gideceği açıklandı.

12 maçtır yenilmeyen 'da başkanlığa seçildi. Yılmaz, "Ziraat 'nda ilk hedefimiz finale çıkmak. Final hedefinden sonra Türkiye Kupası'nı şehrimize getiririz" diye iddialı konuştu.

'yi 21 yıl sonra Kadıköy'de deviren , şimdi de 'yı gözüne kestirdi. İzmir ekibi, Paşa'yı son 4 sezonda ligde hiç yenemedi. Teknik direktör , "Serimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.

Üst üste 2 galibiyet alan 'da Teknik Direktör , Rize deplasmanında da iddialı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Rize maçı çok önemli ve kritik bir maç. İnşallah oradan da istediğimiz gibi Sivas'a döneceğiz" dedi.

Denizli ve galibiyetleriyle Konyaspor'un kötü gidişatına son veren yeni hocası , Guardiola ve Klopp'un sistemini benimsediğini ve benzer bir modeli Konyaspor'a uygulatmaya çalıştığını söyledi.

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