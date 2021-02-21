Fenerbahçe Göztepe 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe, Kadıköy'de Göztepe karşısında büyük bir şok yaşadı. Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında sahasında Göztepe'yi ağırlayan sarı-lacivertliler, 9. dakikada Halil Akbunar'ın golüne engel olamadı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Göztepe puanını 32'ye yükseltirken zirve yarışında yara alan Fenerbahçe 51 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler gelecek hafta Trabzonspor'a konuk olacak. İzmir ekibi ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.



KADIKÖY'DEKİ 5. MAĞLUBİYET!

Fenerbahçe bu sezon iç saha karnesiyle bekleneni veremedi. Sarı-lacivertliler, Göztepe'ye 1-0 yenilerek Kadıköy'deki 5. mağlubiyetini aldı. Kanarya daha önce Konyaspor, Yeni Malatya, Beşiktaş ve Galatasaray'ı ağırladığı maçlarda sahadan boynu bükük ayrılmıştı.



MAÇTAN DAKİKALAR

8'inci dakikada Jahovic'in ara pasında topla buluşan Ndiaye'nin sol çaprazdan vuruşunda kaleci Altay gole izin vermedi.

9'uncu dakikada Göztepe karşılaşmada öne geçti. Diabate'nin uzun pasında topla buluşan Halil Akbunar, kalesini terk ederek ceza sahası dışına çıkan Altay'ın hatasını değerlendirerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

23'üncü dakikada Thiam'ın indirdiği topla buluşan Valencia'nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

29'uncu dakikada Valencia'nın pasın ile buluşan Ozan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci İrfan Can'a çarpan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

38'inci dakikada Sosa'nın ortasında arka direkte topla buluşan Thiam'ın kafa ile indirdiği meşin yuvarlağı Ndiaye uzaklaştırdı.

43'üncü dakikada Valencia'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sosa'nın vuruşunda meşin yuvarlağa kaleci İrfan Can iki hamlede sahip oldu.

45'inci dakikada Halil Akbunar'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

53'üncü dakikada Valencia'nın ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

76'ncı dakikada sağ kanatta topla buluşan Halil Akbunar'ın rakiplerini geçerek vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

83'üncü dakikada Szalai'nin ortasında topla buluşan Samatta'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İrfan Can'da kaldı.

Karşılaşma 1-0'lık Göztepe üstünlüğü ile sona erdi.



PELKAS FORMASINA KAVUŞTU

Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, Göztepe maçının 2'nci yarısında formasına kavuştu. Yaşadığı sakatlık sebebiyle 4 hafta sahalardan uzak kalan Pelkas, Göztepe maçına yedek soyundu. Pelkas, karşılaşmanın 56'ncı dakikasında Thiam'ın yerine oyuna dahil oldu.

GÖKHAN GÖNÜL LİGDE 12 MAÇ SONRA

Sarı lacivertli ekipte Gökhan Gönül 12 maç sonra forma giydi. Ligde en son 12'nci haftada oynanan Yeni Malatyaspor maçında forma giyen tecrübeli futbolcu, Göztepe maçının 56'ncı dakikasında Nazım'ın yerine oyuna dahil oldu. Öte yandan Gökhan Gönül, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan maçta forma giymişti.