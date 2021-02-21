Haberler Fenerbahçe Göztepe karşısında Fenerbahçe savunmasında büyük hata! Halil Akbunar...

karşısında savunmasında büyük hata! ...

, 'in 26. haftasında 'yi 'nda konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadelenin henüz başında savunmada az adamla yakalandı ve 9. dakikada kaleci 'ı geçerek topu filelerle buluşturdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 19:24 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 19:41
Göztepe karşısında Fenerbahçe savunmasında büyük hata! Halil Akbunar...

'in 26. haftasında sahasında 'yi ağırlayan karşılaşmanın henüz başında kalesinde şok bir gol gördü. Köşe vuruşunda rakip yarı alana çok adamla giden sarı-lacivertliler, kaptırdığı top sonrası geri dönüşte sıkıntı yaşadı ve kaleci 'ı geçerek topu boş kaleye gönderdi.

CANER YETİŞEMEDİ HALİL BOŞ KALEYE ATTI!
Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşu sonrası topu kapan Göztepe'de savunmadan atılan uzun topa kendi yarı alanından hızla hareketlenen Halil Akbunar'a yetişemedi ve 27 yaşındaki oyuncu kaleci Altay Bayındır'dan sıyrılarak topu boş ağlara yolladı.

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