Haberler Fenerbahçe Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye gelecek mi? Resmen açıkladı!

'ye gelecek mi? Resmen açıkladı!

'de yaptığı transferlerle transfer dönemine damga vuran , sezon sonu çalışmalarına da şimdiden başladı. Sarı lacivertliler, 'de forma giyen milli yıldız 'i gündemine almıştı. Genç yıldızın menajeri , transfere dair flaş açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 09:18 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 10:29
Son dakika spor haberleri: Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye gelecek mi? Resmen açıkladı!

Yaz transfer döneminde 18 ismi kadrosuna katan , devre arasında ise Mesut Özil ve İrfan Can'a imza attırarak büyük yankı uyandırdı.

Son dakika spor haberleri: Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye gelecek mi? Resmen açıkladı!

Szalai ve Osayi gibi gençlere de yatırım yapan Kanarya, yeni sezonda da durmayacak. 22 transferle kadroyu adete sil baştan kuran Kanarya, sezonu şampiyonlukla taçlandırıp Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyor.

Son dakika spor haberleri: Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye gelecek mi? Resmen açıkladı!

Devler Ligi'nde çok daha güçlü bir kadroyla mücadele etmeleri gerektiğini düşünen yönetim, şimdiden harekete geçti ve listedeki isimlerle temas kurmaya başladı. 'nin transfer listesindeki futbolculardan biri de .

Son dakika spor haberleri: Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye gelecek mi? Resmen açıkladı!

Roma'dan İngiltere Premier Lig ekibi 'ye kiralanan Cengiz için nabız yoklayan 'ye milli oyuncunun menajerinden cevap geldi.

Son dakika spor haberleri: Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye gelecek mi? Resmen açıkladı!

Ünder'in menajeri , A Spor'a transfer iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkcan, "Cengiz Ünder hakkındaki transfer iddiaları doğru değil. Şu anda tüm konsantrasyonu Leicester City'de. Cengiz'in hedefi ülkesini uzun yıllar daha yurt dışında başarıyla temsil etmek. Kısa vadede Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye gelecek mi? Resmen açıkladı!

İngiltere'de beklediği forma şansını bulamayan Cengiz, genellikle oyuna sonradan dahil oluyor. Tüm kulvarlarda bu sezon 17 kez Leicester forması giyen Ünder, takımına 2 gol 3 asistlik katkı yaptı.

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