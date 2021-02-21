Yaz transfer döneminde 18 ismi kadrosuna katan Fenerbahçe , devre arasında ise Mesut Özil ve İrfan Can'a imza attırarak büyük yankı uyandırdı.

Szalai ve Osayi gibi gençlere de yatırım yapan Kanarya, yeni sezonda da durmayacak. 22 transferle kadroyu adete sil baştan kuran Kanarya, sezonu şampiyonlukla taçlandırıp Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyor.

Devler Ligi'nde çok daha güçlü bir kadroyla mücadele etmeleri gerektiğini düşünen yönetim, şimdiden harekete geçti ve listedeki isimlerle temas kurmaya başladı. Fenerbahçe'nin transfer listesindeki futbolculardan biri de Cengiz Ünder.