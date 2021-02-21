Yaz transfer döneminde 18 ismi kadrosuna katan Fenerbahçe, devre arasında ise Mesut Özil ve İrfan Can'a imza attırarak büyük yankı uyandırdı.
Yaz transfer döneminde 18 ismi kadrosuna katan Fenerbahçe, devre arasında ise Mesut Özil ve İrfan Can'a imza attırarak büyük yankı uyandırdı.
Szalai ve Osayi gibi gençlere de yatırım yapan Kanarya, yeni sezonda da durmayacak. 22 transferle kadroyu adete sil baştan kuran Kanarya, sezonu şampiyonlukla taçlandırıp Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyor.
Devler Ligi'nde çok daha güçlü bir kadroyla mücadele etmeleri gerektiğini düşünen yönetim, şimdiden harekete geçti ve listedeki isimlerle temas kurmaya başladı. Fenerbahçe'nin transfer listesindeki futbolculardan biri de Cengiz Ünder.
Roma'dan İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'ye kiralanan Cengiz için nabız yoklayan Fenerbahçe'ye milli oyuncunun menajerinden cevap geldi.
Ünder'in menajeri Mirsad Türkcan, A Spor'a transfer iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkcan, "Cengiz Ünder hakkındaki transfer iddiaları doğru değil. Şu anda tüm konsantrasyonu Leicester City'de. Cengiz'in hedefi ülkesini uzun yıllar daha yurt dışında başarıyla temsil etmek. Kısa vadede Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyor." ifadelerini kullandı.
İngiltere'de beklediği forma şansını bulamayan Cengiz, genellikle oyuna sonradan dahil oluyor. Tüm kulvarlarda bu sezon 17 kez Leicester forması giyen Ünder, takımına 2 gol 3 asistlik katkı yaptı.