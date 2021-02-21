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'den bombası! İşte transferdeki en büyük avantaj

basını ile sözleşme yenilemeyen 'nın transferi için ’nin devreye girdiğini iddia etti. Habere göre Di Maria’nın Mesut ile ’den takım arkadaşı olması sarı-lacivertliler için bir avantaj.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 00:19 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 06:51
Fenerbahçe'den Di Maria bombası! İşte transferdeki en büyük avantaj

Ara transfer döneminde Mesut Özil'i kadrosuna katarak tüm dünyada ses getiren 'nin ismi bir büyük yıldızla daha anılıyor.

Fenerbahçe'den Di Maria bombası! İşte transferdeki en büyük avantaj

DI MARIA İÇİN DEVREDE!
Takvim'in haberine göre, sezon sonunda ile sözleşmesi sona erecek olan Angel 'yla ilgilenen kulüpleri yazan basını, 'nin de transfer için devrede olduğunu öne sürdü.

Fenerbahçe'den Di Maria bombası! İşte transferdeki en büyük avantaj

MESUT ÖZİL REAL'DEN ARKADAŞI
33 yaşındaki 'nın menajeriyle 7-8 kulübün temasa geçtiğini bildirildi. basınına göre Mesut Özil'in Di Maria ile Real'den takım arkadaşı olması için bir avantaj.

Fenerbahçe'den Di Maria bombası! İşte transferdeki en büyük avantaj

PSG 63 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ
Dünya futbolunun en önemli isimlerinden biri olan 2015 yılında 63 milyon Euro karşılığında M.United'tan 'ye transfer olmuştu. PSG ile yeni görüşmeden ise sonuç çıkmadı.

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