Haberler Süper Lig BB Erzurumspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

BB Erzurumspor - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 26. haftasında BB Erzurumspor sahasında 'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, BB Erzurumspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 07:34
BB Erzurumspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında BB Erzurumspor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, BB Erzurumspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BB ERZURUMSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - Hatayspor maçı 21 Şubat Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BB ERZURUMSPOR - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BB Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, Da Costa, Teikeu, Schwechlen, Omolo, Boumal, Cenk Ahmet Kılıç, Aatif, Novikovas, Gomes.

Hatayspor: Munir, Mesut Çaytemel, Billong, Pablo, Katranis, Aabid, Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf.

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