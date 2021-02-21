BB Erzurumspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında BB Erzurumspor ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, BB Erzurumspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BB ERZURUMSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - Hatayspor maçı 21 Şubat Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BB ERZURUMSPOR - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BB Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, Da Costa, Teikeu, Schwechlen, Omolo, Boumal, Cenk Ahmet Kılıç, Aatif, Novikovas, Gomes.

Hatayspor: Munir, Mesut Çaytemel, Billong, Pablo, Katranis, Aabid, Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf.