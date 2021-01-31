Alanyaspor - Sivasspor: 3-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Alanyaspor, erteleme maçında Sivasspor'u evinde konuk etti. Akdeniz temsilcisi, 19. dakikadan itibaren yeniden başlayan müsabakadan 3-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Maçın golleri Alanyaspor adına 14' Fatih, 45' Davidson ve 60' Babacar'dan geldi. Sivasspor tek golünü 90+1'de Max Gradel kaydetti.

Bu sonuçla Alanyaspor, puanını 37'ye çıkarttı ve ligde 4. sıraya yerleşti. Sivasspor ise 24 puanla 14. sırada yer aldı.

Alanyaspor, gelecek hafta Kayserispor'a konuk olacak. Sivasspor ise evinde BB Erzurumspor'u konuk edecek.