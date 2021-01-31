Haberler Süper Lig Alanyaspor - Sivasspor: 3-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

: 3-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

'in 22. haftasında , evinde 'u konuk etti. Yağmur nedeniyle ertelenen ve 19. dakikadan itibaren yeniden başlayan karşılaşmadan Akdeniz temsilcisi 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 15:54 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 17:40
Alanyaspor - Sivasspor: 3-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

, erteleme maçında 'u evinde konuk etti. Akdeniz temsilcisi, 19. dakikadan itibaren yeniden başlayan müsabakadan 3-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Maçın golleri Alanyaspor adına 14' Fatih, 45' ve 60' Babacar'dan geldi. Sivasspor tek golünü 90+1'de Max Gradel kaydetti.

Bu sonuçla Alanyaspor, puanını 37'ye çıkarttı ve ligde 4. sıraya yerleşti. Sivasspor ise 24 puanla 14. sırada yer aldı.

Alanyaspor, gelecek hafta Kayserispor'a konuk olacak. Sivasspor ise evinde BB Erzurumspor'u konuk edecek.

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